Усик высказался о завершении своей карьеры

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) пока не собирается завершать свою профессиональную карьеру. По словам 35-летнего крымчанина у него есть цель, к которой он идет вместе с командой.

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В тоже время Александр выразил уверенность, что даже если он повесит "перчатки на гвоздь", бокс никуда не денется из его жизни.

"Пока у меня есть конкретная цель. Это абсолютное чемпионство, да. Дальше посмотрим. Но даже если профессиональная карьера будет завершена, бокс никуда не исчезнет из моей жизни. Прямо сейчас мы развиваем новый, уникальный проект Ready to Fight, который объединяет всех причастных к миру бокса, решает их проблемы. И, как минимум, ради этого я буду находиться и дальше в этой среде и помогать новичкам и состоявшимся профессионалам. Уверен у нас все получится, - цитирует Усика Vringe.

Как сообщал OBOZREVATEL, бой Усика против Фьюри за абсолютное чемпионство сорвался. 10 марта Тайсон поставил жесткий ультиматум команде украинца. Уроженец Манчестера, потребовал 70% гонорара за поединок, а также заявил, что с будет прибавлять себе по одному проценту за каждые сутки до подписания контракта.

Александр сразу же согласился на условия британца, выдвинув ему проукраинское требование.

В ответ Тайсон придумал новое требование, предложив нашему соотечественнику исключить пункт о реванше из контракта на поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе и изменить распределение гонорара.

Усик не выдержал такого унижения и отказался потакать прихоти Тайсона, отменив бой. После этого Фьюри осатанел, выложив минутное видео, содержавшее сплошные ругательства.

Позже Саша назвал фантастическую сумму, которую хотел заработать Фьюри за бой 29 апреля.

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