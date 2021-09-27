Усик возглавил список лучших супертяжеловесов мира. Фотофакт

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (19-0, 13 КО) вышел на первое место в списке лучших супертяжеловесов мира. Рейтинг, который возглавил украинец, составил авторитетный портал Boxrec.

Как сообщается на сайте издания, наш соотечественник поднялся на две позиции, сместив Энтони Джошуа и Диллиана Уайта с первой и второй строчки, соответственно. В активе Усика 441,4 балла, у ЭйДжея – 312,4, а у последнего – 180,1.

Видео дня

Отметим, что чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри и его будущий соперник Деонтей Уайлдер не попали в рейтинг, поскольку долгое время не выходили на ринг. Поединок между ними состоится 9 октября в Лас-Вегасе.

Что касается списка лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории, то тут украинский боксер занимает четвертое место. Его опережают Сауль Канело Альварес (966,6 очков), Геннадий Головкин (507,3) и Эррол Спенс (453,4).

Напомним, что Усик одержал сенсационную победу на Джошуа в чемпионском поединке, который состоялся 25 сентября в Лондоне. Наш соотечественник выиграл единогласным решением судей.

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, сколько раундов украинец выиграл у британца.

Также появилось видео скандального момента, в котором у Усика украли нокаут.