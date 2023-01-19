Усик в день рождения пожертвовал миллионы на восстановление Ирпеня

Непобедимый украинский супертяж Александр Усик (20-0, 13 КО) вместе с франчайзинговой платформой UNITED24 открыл сбор средств на восстановление многоквартирного дома в Ирпене по улице Лысенко 14. В свой день рождения наш знаменитый боксер выложил видео, в котором показал последствия обстрела российскими оккупантами.

Видео дня

Реконструкция здания позволит 40 украинским семьям вернуться в свои квартиры. Необходимо собрать 12 миллионов гривен. Сбор денег Усик открыл 17 января – в день своего рождения.

"Единственное, чего я желаю – это победы Украины. Хочу поблагодарить всех, кто ее приближает. Я пожертвую 8 млн лично, и прошу вас помочь собрать еще 4 миллиона. Ваши пожертвования — это самый лучший подарок на день рождения, о котором можно только мечтать donorbox.org/hb_usyk", – написал Усик.

Как сообщал OBOZREVATEL, Усик ранее жестко высказался в адрес россиян, которые массово поддерживают войну против нашей страны.

Боксер добавил, что получает много оскорблений от россиян, которые обвиняют его в продажности из-за поддержки родной страны.

Кроме того, 35-летний крымчанин сакцентировал внимание на том, что Россия на самом деле не ведет никакую "священную войну", о которой трубят их пропагандисты.Боксер сравнил лидера РФ с Адольфом Гитлером.

Ранее Усик принял участие в небольшом блиц-опросе, в котором в очередной раз продемонстрировал свою патриотическую позицию.

Также Александр обратился к главному пропагандисту Кремля Владимиру Соловьеву, напомнив тому, чему кончил министр пропаганды гитлеровской Германии Йозеф Геббельс.

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