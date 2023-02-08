Путина запер бы в бункере, Соловьеву свернул бы язык: Усик рассказал, чтобы сделал с оккупантами

Украинский объединенный чемпион мира Александр Усик (20-0, 13 КО) признался, что с радостью бы воспользовался различными магическими навыками. В частности, он отметил, что с удовольствием бы использовал их против российских агрессоров.

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Об этом Усик рассказал в блиц-интервью своему YouTube-каналу Usyk 17. Отвечая на вопрос, к кому бы применил магические заклятия из мира Гарри Поттера, если бы сам закончил Хогвартс, супертяж, который готовится к поединку против британца Тайсона Фьюри (33-0-1, 24), упомянул диктатора Владимира Путина и пропагандиста Владимира Соловьева.

"Какие двери я бы открыл? Обалдеть. Могу сказать, какие бы двери я закрыл. Двери в бункер Путина, чтобы они никогда не открывались. Российскому пропагандисту Соловьеву скрутил бы язык в трубочку. Люди хотят иметь определенные способности. Я бы эти способности продавал бы. А заработанные деньги тратил бы на восстановление поврежденных объектов в результате российского вторжения", – сказал Усик.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик раскритиковал союзников Украины за недостаточную поддержку в войне с Россией. Он также выступил против допуска РФ к Олимпийским играм 2024 года, чем взбесил российских болельщиков.

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