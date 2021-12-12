Усик показал лицо Ломаченко сразу после боя с Комми. Фотофакт

Украинец Василий Ломаченко (16-2, 11 КО) добыл уверенную победу над Ричардом Комми (30-4, 27 KO), практически не пропустив сильных ударов. Совместное селфи сразу после победы своего друга в Нью-Йорке разместил в Instagram Александр Усик.

В кадре Василий выглядит заметно уставшим, но очень довольным. Видна небольшая гематома под правым глазом, а также ссадина на лбу.

"Брат! Слава Богу за все, с победой!" – подписал фото Усик.

Как сообщал OBOZREVATEL, сразу после боя Василий Ломаченко развернул в ринге флаг Аккермана.

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Также была опубликована впечатляющая статистика ударов украинца.

Украинец доминировал все 12 раундов и в 7-м едва не завершил бой досрочно. Комми пропустил мощнейший левый боковой, от которого свалился на канвас ринга. Позже было опубликовано видео нокдауна.

Несмотря на тяжелейший пропущенный удар Ричард смог подняться и продолжить поединок. В результате все судьи единогласно отдали победу нашему соотечественнику.

После боя Комми был вынужден отправиться в госпиталь.

Ломаченко в последний раз выходил на ринг в июне нынешнего года, когда его соперником был японец Масайоши Накатани. Украинец остановил соперника в девятом раунде.

До этого Василий проиграл американцу Теофимо Лопесу бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

В свою очередь Комми в феврале нокаутировал в шестом раунде Джексона Мартинеса из Доминиканской Республики.