Во сколько Фьюри – Нганну: точное время начала 'Боя самых крутых'

Обладатель пояса Всемирного боксерского совета (WBC) Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) возвращается на ринг поединком против дебютанта Фрэнсиса Нганну, на кону которого будет стоять специальный пояс. Цыганский король, как называют британца, подерется с экс-чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата в Саудовской Аравии

КОГДА ФЬЮРИ – НГАННУ: ДАТА БОЯ

Грандиозный вечер бокса под названием "Бой самых крутых" состоится в Эр-Рияде на стадионе Kingdom Arena. Датой поединка определили субботу, 28 октября, и на нем будет присутствовать украинский чемпион Александр Усик (21-0, 14 КО).

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ВО СКОЛЬКО ФЬЮРИ – НГАННУ: ВРЕМЯ НАЧАЛА

Шоу начнется в 20:00 по киевскому времени. Главное событие вечера стартует в 00:40 воскресенья, 29 августа. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию боя Фьюри – Нганну.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ФЬЮРИ – НГАННУ

В Украине увидеть поединок можно будет на видеоплатформе DAZN. Месячная подписка здесь стоит 370 гривен.

Также трансляция пройдет на сервисе TNT Sports и в приложении вещателя. На Великобританию шоу будут показывать также телеканалы BT и Sky Sports, а также видеоплатформа Virgin Media.

Кроме того, любители бокса смогут наблюдать за эфиром из Эр-Рияда на американском ТВ-канале ESPN+.

Как сообщал OBOZ.UA, Тайсон Фьюри со словами "пусть Усик волнуется" высказался о поединке против Фрэнсиса Нганну. А президент WBC Маурисио Сулейман поставил свое условие британскому боксеру из-за боя с украинцем.

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