Фьюри – Нганну: букмекеры назвали фаворита боя, который высмеял Усик

Чемпион Всемирного боксерского совета (WBC) Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) считается явным фаворитом поединка против бойца смешанных единоборств Фрэнсиса Нганну из Франции. До боя, который пройдет в Саудовской Аравии 28 октября, остался ровно месяц, а букмекеры уже определились с котировками.

Для Нганну, который ранее был чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), выход на ринг против Фьюри станет дебютом боксе. Ставки на его победу принимаются с коэффициентом 7,50. Ничья оценивается индексом 17,00. А показатели на успех Тайсона достигают уровня 1,07.

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При этом аналитики твердо уверены, что бой завершится досрочно – на нокаут от Цыганского короля, как называют британца, предлагается котировка 1,20. Аналогичный успех Нганну значится с показателем 8,00.

Отметим, что бой будет 10-раундовым, а на его кону будет стоять специальный пояс WBC. Титул же Фьюри разыгрываться не будет.

Ранее украинский объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (21-0, 14 КО) высмеял поединок Фьюри – Нганну. После этого менеджер Спенсер Браун сделал громкий анонс боя британца и украинца.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Тайсона Фьюри Боб Арум сделал резкое и категоричное заявление о бое его клиента с Александром Усиком. Другой представитель британца Фрэнк Уоррен выразил надежду на то, что бой за звание абсолюта обязательно состоится. В свою очередь, бывший чемпион Европейского боксерского союза (EBU) Спенсер Оливер предрек украинцу поражение в бою.

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