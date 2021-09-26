Усик хочет провести реванш с Джошуа в Украине

Чемпион мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) заявил, что хотел бы провести реванш с Энтони Джошуа в Украине. В качестве конкретной арены, боксер назвал столичный НСК "Олимпийский".

Отвечая на вопрос о том, захочет ли британец этого реванша, Усик ответил утвердительно.

"Он боец, думаю, Джошуа будет пытаться стать лучше. Возможно, решится, возможно - нет. Я думаю, что решится. Поблагодарить его за шанс выиграть эти пояса? Да, я хотел бы сказать ему спасибо. Конечно, я люблю, когда мне дают шансы. Но шанс мне дал Всевышний, а не Энтони. Он меня сюда привел", – сказал крымчанин на пресс-конференции.

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Усик отказался как-либо комментировать слова критиков о том, что у него не было мощного удара в этом поединке.

"Я не обращаю внимание на них. Критики умеют только критиковать. Для меня критика - это дополнительная мотивация. Я знаю, что я умираю в зале, тону в бассейне, бегу и хочу остановиться, но не останавливаюсь. А то, что они меня критикуют - это их проблемы. Они болтуны", – отметил Усик.

Как сообщал OBOZREVATEL, поединок за четыре чемпионские пояса в столице Англии прошел все 12 раундов и завершился единогласным решением судей в пользу украинца.

Была опубликована статистика боя и лучшие моменты мегафайта на видео.

После объявления победителя Усик упал в ринг и заплакал, а затем, взяв флаг Украины, станцевал фирменный гопак. Поздравить супруга поднялась и жена Александра Катерина.

Через некоторое время Саша показал, как выглядит его лицо после 12 раундов битвы с Джошуа.

Успех Усика вызвал настоящий фурор среди украинцев. Юзеры взорвали социальные сети своими поздравлениями.

Через несколько часов стало известно, что Джошуа был госпитализирован с подозрением на перелом в черепе.

Позже появилось видео самого скандального эпизода в этой встрече, который стоил украинцу нокаута.