Промоутер Фьюри: помните, что Усик – украинец. Этот народ – настоящие воины

Эксперты, которые считают британца Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО) явным фаворитом в поединке против Александра Усика (20-0, 13 КО), не должны забывать о том, какой народ представляет наш соотечественник. После начала полномасштабного вторжения России украинцы доказали, что способны победить любого.

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Об этом в интервью порталу garethadavies.com заявил знаменитый американский промоутер Боб Арум, который ведет дела Цыганского короля, как называют уроженца Манчестера. При этом он отметил, что на сегодня Фьюри один из лучших боксеров планеты.

"Вы можете считать, что Фьюри побьет Усика, но помните, что Усик – украинец, а этот народ – настоящие воины. Будь то война или ринг, украинцев нельзя списывать со счетов. Я имею в виду – вот Усик, кто его бил? Кто-нибудь это сделал? Безусловно, Фьюри – отличный боксер. Он привлекателен для публики. Каждый раз, когда он выходит на очередной бой, он собирает огромные толпы", – поделился мнением Арум.

Ранее в команде Тайсона заявили о переносе боя Усик – Фьюри. Изначально его планировали провести 4 марта, однако сейчас организаторы ориентируются на конец марта или начало апреля.

В свою очередь, Александр ответил на вопрос, станет ли его противостояние с Тайсоном Фьюри последним в карьере. Кроме того, украинский боксер признал, что на его победу в поединке ставят немногие, что напротив придает дополнительную мотивацию. А сам Цыганский король обозвал Усика "маленькой с*чкой".

Как сообщал OBOZREVATEL, Тайсон Фьюри записал новое дерзкое обращение к Александру Усику. А отец Цыганского короля высмеял украинского чемпиона и посоветовал ему подраться с женой британца.

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