Усик – Дюбуа. Лучшие моменты боя на видео

Непобедимый украинский боксер Александр Усик (21-0, 14 КО) эффектно защитил чемпионские титулы WBO, WBA и IBF. На стадионе в польском Вроцлаве 36-летний крымчанин победил британца Даниеля Дюбуа (19-2, 18 КО).

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Встреча развевалась по всем законам драматургии. После не очень эффектной завязки в первых раундах, где боксеры присматривались друг к другу и занимались "фехтованием" джебами, в 5-м раунде наступила кульминация. Дюбуа пробил между ног Усику. Разъяренный Александр взвинтил темп и в 9-й трехминутке нокаутировал оппонента.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям лучшие моменты поединка.

Как сообщал OBOZREVATEL, Усик сразу после победы забрал микрофон у ведущей и прокомментировал все события, произошедшие в ринге.

Позже стало известно, что команда Дюбуа несогласна с результатом и подает апелляцию.

Кроме того в прямой эфир телетрансляции попали эмоции супруги Усика - Екатерины. Камера показал то, как реагировала женщина на удары по своему любимому.

Отметим, что перед битвой Усик – Дюбуа гимн Украины произвел фурор у зрителей, собравшихся на "Тарчински Арена" в польском Вроцлаве.

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