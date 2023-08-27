О ВСУ, Фьюри и своих 'шарах'. Усик прокомментировал победу над Дюбуа

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) сразу после победы над британцем Даниэлем (19-2, 18 КО) посвятил ее Вооруженным силам Украины. Крымчанин забрал микрофон у ведущей и на украинском языке обратился к зрителям, собравшимся на трибунах арены во Вроцлаве.

Видео дня

Также Александр поблагодарил свою команду, семью и детей.

Журналистка поинтересовалась, что случилось в 5-м раунде. когда Дюбуа пробил Александру между ног, наш соотечественник ответил философски, что с ним все в порядке, так как бокс, это не балет.

Усик пошутил в ответ на вопрос, почувствовал ли он мощь Дюбуа – "Нет. Только мои шары".

Александр заявил, что готов хоть завтра драться с Тайсоном Фьюри.

"Слушайте, я готов. Готов драться с Тайсоном в следующем поединке. Но хочет ли он? Я без понятия. Но я готов и хочу этого", – сказал украинский чемпион, добавив, что не может дождаться когда вернется домой и увидит своих детей.

Напоследок у Саши спросили, будет ли он драться с Хрговичем.

"Послушайте, сейчас я хочу отдохнуть, а не думать о боксе и тренировках. Это проблема и работа моего промоутера Алекса Красюка и менеджера Эгиса Климаса. А я сейчас хочу отдыхать, спать, кушать и пить газировку", – подытожил Усик.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский чемпион WBO, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 13 КО) досрочно победил Даниэля Дюбуа (19-2, 18 КО). Развязка наступила в 9-м раунде, когда британец пропустил тяжелый удар в голову.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!