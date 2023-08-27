Гимн Украины перед боем Усик – Дюбуа произвел фурор. Видео

Гимн Украины перед боем чемпиона WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (20-0, 13 КО) вызвал бурные эмоции у зрителей, собравшихся на "Тарчински Арена" в польском Вроцлаве. Заполненные трибуны арены овациями поддержали нашего соотечественника перед поединком против британского претендента Даниеля Дюбуа (19-1, 18 КО).

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Главную композицию страны исполнила Алена Омаргалиева - солистка дуэта "Тамерлан и Алена".

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