'Украинцы – с*кины дети': промоутер Фьюри ответил на вопрос о бое с Усиком

Легендарній промоутер Боб Арум, который ведет дела Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО), выразил несогласие с теми, кто считает британца явным фаворитом поединка против Александра Усика (21-0, 14 КО) за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Представитель Цыганского короля, как называют уроженца Манчестера, отметил, что никогда нельзя списывать со счетов украинцев.

Об этом Арум заявил в комментарии журналистам, а видео разговора промоутера с прессой опубликовал YouTube-канал Fight Hub TV. Он также напомнил, что Фьюри 28 октября предстоит бой с экс-чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Фрэнсиса Нганну, и восхитился тем, как Украина ведет борьбу с российской агрессией.

Видео дня

"Тайсон решит свои дела 28 октября и затем мы перейдем к бою за абсолютное чемпионство. Мы знаем, что Усик будет на нем, а после боя с Нганну будет объявлена дата боя Фьюри – Усик. Усик – украинец, никогда не списывайте украинцев. Они – с*кины дети. Я имею в виду, что никто не думал, что они будут бить россиян. Они очень маленькая страна в сравнении с Россией, но посмотрите, что сейчас происходит", – сказал Арум.

Напомним, 29 сентября стало известно, что Усик и Фьюри подписали контракт на поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, который станет первым в истории дивизиона за четыре пояса. СМИ выяснили, что бой пройдет перед новым годом или в январе.

Ранее бывший чемпион мира в двух весовых категориях Пол Малиньяджи выразил уверенность в том, что Тайсон уклонится от боя. А бывший чемпион Европейского боксерского союза (EBU) Спенсер Оливер предрек Усику поражение в поединке против Фьюри.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские болельщики начали массово желать Александру Усику поражения от Тайсона Фьюри.

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