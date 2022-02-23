Украинцы бурно отреагировали на поступок Усика и Ломаченко в условиях войны с Россией

Решение знаменитых боксеров Александра Усика и Василия Ломаченко покинуть Украину во время усиливающийся угрозы военного вторжения России, вызвало возмущение у простых украинцев. На странице Facebook OBOZREVATEL юзеры с сарказмом желают спортсменам удачи и советуют не возвращаться.

Многие отмечают, что такой поступок титулованных боксеров не стал чем-то удивительным. Некоторые сомневаются в адекватности атлетов.

"Эти "борцы" бьются только за деньги и славу.. Они не способны защищать слабого и беззащитного. Без медали и пояса ничего не стоят.. это все бизнес ничего больше. Грош цена их достижениям! Позор!" – пишут комментаторы.

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Напомним, что недавно Усик засветился в английском ресторане Novikov Restaurant, который расположен в престижном лондонском районе Мейфэр.

Отметим, что владельцем заведения является Аркадий Новиков. 59-летний бизнесмен в 2018 годы был на выборах доверенным лицом президента России Владимира Путина.

Позже Александр Усик побывал на футболе в Лондоне, а Василий – в российском монастыре на Святой горе Афон в Греции. Посещением матча Лиги чемпионов между "Челси" и "Лиллем" крымчанин похвастался в сети.

Вместе с Усиком на игре побывали некоторые члены его команды, в том числе менеджер Эгис Климас.

Ломаченко на своей странице в Instagram показал фотографию из Греции.

Напомним, 21 февраля Путин подписал так называемые указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР". С соответствующей просьбой к главе Кремля обратились главари террористических псевдореспублик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

22 февраля Совет Федерации РФ ратифицировал указы о "признании" "республик". Оба документа поддержали 155 членов Совфеда, что составило 100% от присутствующих на заседании.

В пунктах №4 обоих "документов" говорится о введении российских войск на оккупированные территории еще до подписания с главарями террористов договоров о дружбе сотрудничестве.

В "указах" сказано, что российское министерство обороны должно обеспечить в "ДНР" и "ЛНР" "осуществление ВС РФ функций по поддержанию мира". Фактически речь идет об официальном введении войск РФ на оккупированные украинские территории.

Как сообщал OBOZREVATEL, западные страны отреагировали на решение президент России Владимира Путина признать самопровозглашенные образования "ЛНР" и "ДНР". Все они осудили российского руководство и пообещали ввести санкции против Москвы.