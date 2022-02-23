'Челси' после победы над 'Лиллем' обновил историю в Лиге чемпионов. Видео

Футболисты английского "Челси" в победном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против французского "Лилля" обновили сразу несколько достижений на разных уровнях. В частности, лондонская команда оказалась первой среди английских, кому удалось выиграть пять подряд домашних матчей Лиги/Кубка чемпионов и не пропустить при этом ни одного мяча!

Об этом сообщил статистический ресурс OptaJoe в Twitter. Одним из главных "кузнецов" этого успеха стал вратарь Эдуард Менди. 29-летний сенегалец сохранил свои владения в неприкосновенности в 14 из 18 матчей, в которых выходил в стартовом составе. Его показатель в 78% является самым высоким среди всех вратарей в истории Лиги чемпионов, сыгравших не менее пяти матчей.

14 – Édouard Mendy has kept a clean sheet in 14 of his 18 starts in the UEFA Champions League (78%) – the highest clean sheet ratio of any goalkeeper with 5+ starts in the competition’s history. Assured. pic.twitter.com/z2QCkB8hm2 — OptaJoe (@OptaJoe) February 22, 2022

Кроме того, подопечные немецкого тренера Томаса Тухеля забили четыре мяча после угловых – больше любой другой команды Лиги чемпионов в сезоне 2021/2022.

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А бразильский защитник "синих" Тьяго Силва выиграл 12 единоборств, таким образом установив в 37 лет личный рекорд. Причем в Лиге чемпионов он провел 94-й (!) матч.

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В среду, 23 февраля, в элитном футбольном еврокубке пройдут еще два первых матча 1/8 финала: "Атлетико" – "Манчестер Юнайтед", "Бенфика" – "Аякс".

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Великобритании потребовал забрать у России финал Лиги чемпионов.

В то же время УЕФА сделал заявление по ситуации с Россией и Украиной. Функционеры мониторят ситуацию, но не спешат с решениями.