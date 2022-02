'Челси' после победы над 'Лиллем' обновил историю в Лиге чемпионов. Видео

Футболисты английского "Челси" в победном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против французского "Лилля" обновили сразу несколько достижений на разных уровнях. В частности, лондонская команда оказалась первой среди английских, кому удалось выиграть пять подряд домашних матчей Лиги/Кубка чемпионов и не пропустить при этом ни одного мяча!

Об этом сообщил статистический ресурс OptaJoe в Twitter. Одним из главных "кузнецов" этого успеха стал вратарь Эдуард Менди. 29-летний сенегалец сохранил свои владения в неприкосновенности в 14 из 18 матчей, в которых выходил в стартовом составе. Его показатель в 78% является самым высоким среди всех вратарей в истории Лиги чемпионов, сыгравших не менее пяти матчей.

14 – Édouard Mendy has kept a clean sheet in 14 of his 18 starts in the UEFA Champions League (78%) – the highest clean sheet ratio of any goalkeeper with 5+ starts in the competition’s history. Assured. pic.twitter.com/z2QCkB8hm2