Уайлдер рассказал, что Фьюри будет делать в бою с Усиком

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 КО) назвал Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО) фаворитом поединка против Александра Усика (21-0, 14 КО) за звание абсолютного чемпиона мира. Бронзовый бомбардировщик, как называют боксера из США, сделал акцент на физическом превосходстве британца над нашим соотечественником.

Об этом Уайлдер заявил в интервью FightHype, пишет портал Boxing Social. По мнению американского супертяжа, Фьюри будет использовать в бою с Усиком ту же тактику, как и в поединке против Стива Канингема в 2013 году, когда Тайсон наваливался на оппонента всем весом, изматывая того.

Видео дня

"Габариты Фьюри – это то, что позволяет ему добиваться большего успеха. Когда я рассматриваю его бой с Усиком, то вижу, как Фьюри будет давить весом и бить соперника. То же самое он делал с Каннингемом. Я действительно думаю, что у Усика больше навыков, но когда дело доходит до физических данных и прочего, я не думаю, что он сможет конкурировать с Фьюри. Но кто знает, это только мое мнение", – сказал Уайлдер.

Напомним, 29 сентября стало известно, что Усик и Фьюри подписали контракт на поединок за звание абсолютного чемпиона мира. СМИ выяснили, что бой пройдет перед новым годом или в январе.

Ранее бывший чемпион мира в двух весовых категориях Пол Малиньяджи выразил уверенность в том, что Тайсон уклонится от боя. А бывший чемпион Европейского боксерского союза (EBU) Спенсер Оливер предрек Усику поражение в поединке против Фьюри.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские болельщики начали массово желать Александру Усику поражения от Тайсона Фьюри. Свой прогноз на бой украинца и британца дал легендарный Майк Тайсон. Также о поединке высказался и бывший соперник нашего чемпиона Майрис Бриедис.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!