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У Усика появился неожиданный вариант продолжения карьеры

Александр Чеканов
Бокс
2 минуты
1,3 т.
У Усика появился неожиданный вариант продолжения карьеры

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) после реванша с Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО) может провести несколько боев в смешанных единоборствах. Кроме того, всерьез рассматривается возможность того, что украинский боксер вновь будет выступать в тяжелом дивизионе.

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Об этом в интервью британскому изданию Mirror рассказал тренер спортсмена Сергей Лапин. По его словам, своей победой над Фьюри его подопечный доказал, что является сильнейшем супертяжем на планете, и готовится к дальнейшим шагам в карьере.

У Усика появился неожиданный вариант продолжения карьеры

"Сейчас мы сосредоточены на реванше с Тайсоном Фьюри. А после него мы посмотрим, кто будет следующим. Усик доказал, что он лучший в этом поколении. И после того, как он отправит Фьюри на пенсию, он рассмотрит разные варианты. Может быть, он опустится в весе, а может, перед ним будет вариант с ММА или даже чемпионатом по боях на голых кулаках. Можете себе представить третий бой с Энтони Джошуа в октагоне?" – сказал Лапин.

У Усика появился неожиданный вариант продолжения карьеры
У Усика появился неожиданный вариант продолжения карьеры

Напомним, что Фьюри и Усик проведут реванш 21 декабря. Уже известны фантастические призовые за второй поединок боксеров. Две недели назад наш соотечественник отказался от пояса Международной федерации бокса (IBF) и лишился звание абсолютного чемпиона мира.

Позже стало известно, что IBF не оставила выбора Усику. Эта ситуация возмутила главу Абсолютного бойцовского чемпионата (IBF) Дану Уайта.

У Усика появился неожиданный вариант продолжения карьеры
У Усика появился неожиданный вариант продолжения карьеры

Также Александр огласил свой радикальный план на продолжение карьеры после реванша с Тайсоном. Усик назвал самый сложный момент боя с британцем. Также наш боксер откровенно высказался о своем сопернике.

У Усика появился неожиданный вариант продолжения карьеры

Как сообщал OBOZ.UA, британские СМИ заявили о том, что в мировом боксе разворачивается настоящая война из-за титула Александра Усика. Также с украинца сняли отстранение от бокса.

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