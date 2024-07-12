У Усика появился неожиданный вариант продолжения карьеры

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) после реванша с Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО) может провести несколько боев в смешанных единоборствах. Кроме того, всерьез рассматривается возможность того, что украинский боксер вновь будет выступать в тяжелом дивизионе.

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Об этом в интервью британскому изданию Mirror рассказал тренер спортсмена Сергей Лапин. По его словам, своей победой над Фьюри его подопечный доказал, что является сильнейшем супертяжем на планете, и готовится к дальнейшим шагам в карьере.

"Сейчас мы сосредоточены на реванше с Тайсоном Фьюри. А после него мы посмотрим, кто будет следующим. Усик доказал, что он лучший в этом поколении. И после того, как он отправит Фьюри на пенсию, он рассмотрит разные варианты. Может быть, он опустится в весе, а может, перед ним будет вариант с ММА или даже чемпионатом по боях на голых кулаках. Можете себе представить третий бой с Энтони Джошуа в октагоне?" – сказал Лапин.

Напомним, что Фьюри и Усик проведут реванш 21 декабря. Уже известны фантастические призовые за второй поединок боксеров. Две недели назад наш соотечественник отказался от пояса Международной федерации бокса (IBF) и лишился звание абсолютного чемпиона мира.

Позже стало известно, что IBF не оставила выбора Усику. Эта ситуация возмутила главу Абсолютного бойцовского чемпионата (IBF) Дану Уайта.

Также Александр огласил свой радикальный план на продолжение карьеры после реванша с Тайсоном. Усик назвал самый сложный момент боя с британцем. Также наш боксер откровенно высказался о своем сопернике.

Как сообщал OBOZ.UA, британские СМИ заявили о том, что в мировом боксе разворачивается настоящая война из-за титула Александра Усика. Также с украинца сняли отстранение от бокса.

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