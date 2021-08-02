У Фьюри готовятся к поражению Джошуа от Усика

Команда Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) не будет расстроена поражению Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) в поединке 25 сентября против Александра Усика (18-0, 13 КО). В этом случае британец потеряет свои чемпионские пояса, что сделает невозможным проведение его боя с Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира.

Промоутер Тайсона Боба Арума считает, что его клиент очень популярен в США и он сможет найти замену Джошуа и устроить яркое шоу. Об этом сам менеджер Цыганского короля заявил в интервью Sky Sports.

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"Есть много хороших супертяжей, с которыми мы могли бы драться. Тайсон благодаря своей личности действительно понравился американской аудитории и является настоящим любимцем в США. Мы сделаем бой в США, пока Усик и Джошуа не завершат свои дела. Усик – мой друг, потому что он друг Василия Ломаченко. Это не в моих экономических интересах, но я буду болеть за Усика. Ничего не могу с собой поделать", – сказал Боб Арум.

Напомним, именно с Джошуа должен был подраться Фьюри в поединке за звания абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Однако Цыганского короля, как называют Тайсон, обязали в третий раз выйти на ринг против американца Деонтея Уайлдера (42-1, 41 КО).

Команды боксеров назначили поединок на 24 июля. Однако из-за коронавируса в команде Тайсона бой был отложен на октябрь.

После срыва противостояния Фьюри – Джошуа Всемирная боксерская организация (WBO) санкционировала обязательную защиту Энтони чемпионского пояса в бою с Усиком. Это решение вызвало гнев у промоутера британского боксера Эдди Хирна, который пожаловался на то, что его клиента постоянно заставляют отстаивать титулы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик пожаловался на то, что испытывает трудности в профессиональном боксе из-за украинского гражданства. Он также возмутился ситуацией в супертяжелом дивизионе, сравнив ее с политикой в нашей стране.

Промоутер Усика Александр Красюк рассказал о необычном пункте в контракте на бой с Джошуа. Кроме того, он назвал историческим будущее противостояние.

Усика перед поединком исключили из рейтинга Всемирного боксерского совета (WBC). Это вызвало бурное обсуждение в сети, а самого украинца назвали предателем.