У Фьюри готовятся к поражению Джошуа от Усика

Александр Чеканов
Александр Чеканов
Бокс
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У Фьюри готовятся к поражению Джошуа от Усика

Команда Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) не будет расстроена поражению Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) в поединке 25 сентября против Александра Усика (18-0, 13 КО). В этом случае британец потеряет свои чемпионские пояса, что сделает невозможным проведение его боя с Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира.

Промоутер Тайсона Боба Арума считает, что его клиент очень популярен в США и он сможет найти замену Джошуа и устроить яркое шоу. Об этом сам менеджер Цыганского короля заявил в интервью Sky Sports.

Сравнительная характеристика Усика и Джошуа.
Боб Арум
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"Есть много хороших супертяжей, с которыми мы могли бы драться. Тайсон благодаря своей личности действительно понравился американской аудитории и является настоящим любимцем в США. Мы сделаем бой в США, пока Усик и Джошуа не завершат свои дела. Усик – мой друг, потому что он друг Василия Ломаченко. Это не в моих экономических интересах, но я буду болеть за Усика. Ничего не могу с собой поделать", – сказал Боб Арум.

Ставки на бой Усик – Джошуа.

Напомним, именно с Джошуа должен был подраться Фьюри в поединке за звания абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Однако Цыганского короля, как называют Тайсон, обязали в третий раз выйти на ринг против американца Деонтея Уайлдера (42-1, 41 КО).

Команды боксеров назначили поединок на 24 июля. Однако из-за коронавируса в команде Тайсона бой был отложен на октябрь.

Фьюри проведет третий бой с Уайлдером.

После срыва противостояния Фьюри – Джошуа Всемирная боксерская организация (WBO) санкционировала обязательную защиту Энтони чемпионского пояса в бою с Усиком. Это решение вызвало гнев у промоутера британского боксера Эдди Хирна, который пожаловался на то, что его клиента постоянно заставляют отстаивать титулы.

Александр Усик.
Эдди Хирн

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик пожаловался на то, что испытывает трудности в профессиональном боксе из-за украинского гражданства. Он также возмутился ситуацией в супертяжелом дивизионе, сравнив ее с политикой в нашей стране.

Промоутер Усика Александр Красюк рассказал о необычном пункте в контракте на бой с Джошуа. Кроме того, он назвал историческим будущее противостояние.

Энтони Джошуа

Усика перед поединком исключили из рейтинга Всемирного боксерского совета (WBC). Это вызвало бурное обсуждение в сети, а самого украинца назвали предателем.

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