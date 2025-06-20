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Леонид Невзлин
Леонид Невзлин
Израильский общественный деятель, издатель

Блог | "Последнее китайское предупреждение" Трампа Ирану

Дональд Трамп

Дональд Трамп снова заговорил о двухнедельном дедлайне. Именно столько времени, по информации Белого дома, ему потребуется, чтобы принять решение об ударе по иранскому ядерному объекту в Фордо и присоединении к Израилю в войне. 

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Невозможно избавиться от ощущения дежа-вю. Двухнедельный срок Трамп ранее давал Путину, чтобы тот доказал серьезность своих намерений завершить войну в Украине. Также через две недели он обещал обсудить с торговыми партнерами США новые тарифы. В обоих случаях после истечения срока не происходило ровным счетом ничего. 

Придется признать, что если бы Трамп серьезно хотел вступить в войну, чтобы уничтожить любую возможность Ирана создать ядерное оружие, он бы уже это сделал. Вместо этого мы слышим постоянные угрозы и "последние китайские предупреждения". 

Думаю, в Израиле всегда осознавали этот риск и готовы действовать самостоятельно. У нас может не быть специальных бункерных бомб. Но у нас есть решимость сделать все, чтобы обеспечить безопасность нашего дома. А это гораздо важнее.

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