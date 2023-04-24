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"Смотря на то, что происходит..." Усик ответил на вопрос, когда закончится война

Александр Чеканов
Бокс
2 минуты
6,3 т.
'Смотря на то, что происходит...' Усик ответил на вопрос, когда закончится война

Украинский объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (20-0, 13 КО) выразил надежду на то, что война в нашей стране закончится с наступлением осени. Спортсмен отметил поддержку украинцев со стороны всего цивилизованного мира, который должен помочь нам победить агрессора.

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Об этом Усик рассказал в интервью журналисту Владимиру Кобелькову на YouTube-канале "Киевский торт". Обладатель трех чемпионских поясов также выразил свое восхищение главнокомандующим Вооруженных сил Украины Валерием Залужным, с которым виделся лично.

"Смотря на то, что происходит..." Усик ответил на вопрос, когда закончится война
"Смотря на то, что происходит..." Усик ответил на вопрос, когда закончится война

"Да, хотелось бы побыстрее закончилась. Хотелось бы, чтобы уже завтра. Но это мечта и желание украинцев и тех людей, которые за нас переживают. Но, думаю, что до конца лета. Наверное. Смотря на то, что происходит и какие переговоры идут в мире. Хочется, чтобы мы уже летом были в Ялте. Залужный? Очень приятный и профессиональный человек. Тут можно по работе сказать, что это профессионал, это настоящий военный, который не в медиа. Тактики его и моя? У него больше побед нокаутом", – сказал Усик.

"Смотря на то, что происходит..." Усик ответил на вопрос, когда закончится война
"Смотря на то, что происходит..." Усик ответил на вопрос, когда закончится война

Украинский боксер также признался, что ему пишут россияне в социальных сетях после его слов о террористическом государстве. Ранее бывший чемпион мира Александр Поветкин выразил желание "разобраться" с украинским чемпионом после его высказываний о России. Представитель РФ полностью поддержал кремлевского диктатора Владимира Путина и заявил, что его страна должна была раньше напасть на соседа.

"Смотря на то, что происходит..." Усик ответил на вопрос, когда закончится война
"Смотря на то, что происходит..." Усик ответил на вопрос, когда закончится война

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший чемпион мира по боксу Григорий Дрозд обвинил Александра Усика в том, что он не повторил поступок Василия Ломаченко и не несет российскую пропаганду об УПЦ МП.

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