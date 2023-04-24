'Смотря на то, что происходит...' Усик ответил на вопрос, когда закончится война

Украинский объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (20-0, 13 КО) выразил надежду на то, что война в нашей стране закончится с наступлением осени. Спортсмен отметил поддержку украинцев со стороны всего цивилизованного мира, который должен помочь нам победить агрессора.

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Об этом Усик рассказал в интервью журналисту Владимиру Кобелькову на YouTube-канале "Киевский торт". Обладатель трех чемпионских поясов также выразил свое восхищение главнокомандующим Вооруженных сил Украины Валерием Залужным, с которым виделся лично.

"Да, хотелось бы побыстрее закончилась. Хотелось бы, чтобы уже завтра. Но это мечта и желание украинцев и тех людей, которые за нас переживают. Но, думаю, что до конца лета. Наверное. Смотря на то, что происходит и какие переговоры идут в мире. Хочется, чтобы мы уже летом были в Ялте. Залужный? Очень приятный и профессиональный человек. Тут можно по работе сказать, что это профессионал, это настоящий военный, который не в медиа. Тактики его и моя? У него больше побед нокаутом", – сказал Усик.

Украинский боксер также признался, что ему пишут россияне в социальных сетях после его слов о террористическом государстве. Ранее бывший чемпион мира Александр Поветкин выразил желание "разобраться" с украинским чемпионом после его высказываний о России. Представитель РФ полностью поддержал кремлевского диктатора Владимира Путина и заявил, что его страна должна была раньше напасть на соседа.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший чемпион мира по боксу Григорий Дрозд обвинил Александра Усика в том, что он не повторил поступок Василия Ломаченко и не несет российскую пропаганду об УПЦ МП.

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