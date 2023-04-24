'Да, я переобулся': Усик рассказал, что ему пишут россияне после его слов об РФ

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (20-0, 13 КО) столкнулся с волной оскорблений в социальных сетях после того, как он резко осудил военную агрессию России. В соседней стране спортсмена считают предателем и в то же время его критикует и часть соотечественников.

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Об этом Усик заявил в интервью YouTube-каналу "Киевский торт" и журналисту Владимиру Кобелькову. Украинский боксер отметил, что не обращает внимание на хейт, а будет продолжат популяризировать нашу культуру, которую террористическое государство пытается уничтожить.

"Да, я переобулся. Я и для них переобулся, и для некоторых из наших тоже. Директ Instagram "горит". Пишут, что я нацист, бандеровец, самый никакой, предатель. Там пожар. Там дрова не нужно подкидывать. Я продолжу нести украинскую культуру. У меня есть мой путь, по которому я иду. Я всегда говорил, что нам не нужна какая-то другая культура. У нас есть своя. Мы можем другую учить, знать о ней, но свою не должны забывать. Сейчас происходит преступление против Украины, украинского народа и цивилизованного мира", – сказал Усик.

Ранее бывший чемпион мира Александр Поветкин выразил желание "разобраться" с украинским чемпионом после его высказываний о России. Представитель РФ полностью поддержал кремлевского диктатора Владимира Путина и заявил, что его страна должна была раньше напасть на соседа.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший чемпион мира по боксу Григорий Дрозд обвинил Александра Усика в том, что он не повторил поступок Василия Ломаченко и не несет российскую пропаганду об УПЦ МП.

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