Поветкин заявил Усику, что Россия защищает Украину, а у границ РФ ''скапливалась натовская армия''

Бывший чемпион мира Александр Поветкин в разговоре с украинцем Александром Усиком (20-0, 13 КО) поддержал вторжение армии России в нашу страну и кремлевского диктатора Владимира Путина. Он назвал войну защитой украинского народа, а также заявил, что у границ РФ перед 24 февраля "скапливалась натовская армия".

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Такие нелепые утверждения Поветкин сделал в интервью YouTube-каналу "Ушатайка". По словам бывшего боксера и Z-патриота, Россия должна была раньше вторгнуться в Украину. Он также добавил, что Усик не согласился с его точкой зрения и назвал РФ страной-агрессором.

"Я не люблю о людях говорить что-то плохое. Он считает, что на его страну мы напали. Но посмотри, как все было на самом деле. Владимир Владимирович все сделал правильно. У нас же были данные разведки. Они посмотрели и видели, что у наших границ скапливается натовская армия. Так бы была война на нашей территории. Так что, думаю, все правильно сделали. Они могут говорить, что угодно. Почему они не говорят, что происходило в Луганске, на Донбассе? Я там был. Сколько там детей похоронили. Они это не показывают, что с Украиной делали. Надо было раньше этот народ защитить. Это наш народ. Усик считает, что это все неправда", – сказал Поветкин.

Ранее россиянин намеревался разобраться с Усиком за его откровенные высказывания в адрес российского террористического государства. В ответ украинцы напомнили Поветкину, как он "нюхал подмышку Кличко". Также Русский Витязь заявлял, что "нельзя так высказываться" в адрес его страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший чемпион мира по боксу Григорий Дрозд обвинил Александра Усика в том, что он не повторил поступок Василия Ломаченко и не несет российскую пропаганду об УПЦ МП.

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