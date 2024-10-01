'Сказка для любого боксера': Усик назвал ошибку отстраненного от бокса Джошуа

Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) назвал ошибочными действия Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) в поединке против Даниеля Дюбуа (22-2, 21 КО). Наш соотечественник раскритиковал британца, который ужасно защищался, что и привело к его поражению.

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Об этом Усик заявил в комментарии изданию British Boxing News. Кроме того, украинский супертяж отметил, что Джошуа выглядел психологически неготовым к поединку, в котором он не смог завоевать пояс Международной федерации бокса (IBF) королевского дивизиона.

"Проблема была в работе ног. Проблема была в менталитете. Все было проблемой. Мне показалось, что я увидел у Джошуа лицо мужчины, но внутри он был совершенно другим. Он выглядел не так, как мы ожидали. Вы видели его правую руку, она была полностью внизу на его груди. Вы знаете, его подбородок был поднят, это было словно подарок, сказка для любого боксера", – сказал Усик.

Отметим, что бой Джошуа и Дюбуа завершился брутальным нокаутом в пятом раунде. Из-за это Энтони был отстранен от бокса. При этом промоутер Александр Красюк подчеркнул, что поединок должен был закончиться дисквалификацией уже после первого раунда.

Перед стартом поединка стадион "Уэмбли" устроил овации Усику. Сам украинец был поражен результатом поединка двух британцев. К слову, Цыганский король потерял 150 миллионов из-за поражения Джошуа.

Как сообщал OBOZ.UA, в сети выложили видео того, что сделал Энтони Джошуа перед тем, как его нокаутировал Даниель Дюбуа. Кроме того, появилось видео встречи Александра Усика и Тайсона Фьюри.

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