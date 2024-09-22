'Ты тупая п**да!' Фьюри потерял 150 млн фунтов, поставив на победу Джошуа в бою с Дюбуа

Бывший чемпион мира WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) поставил на победу Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) в бою против чемпиона IBF Даниэля Дюбуа (22-2, 21 KO). После того, как поединок выиграл Дюбуа, Фьюри лишился 150 млн фунтов стерлингов (~200 млн долларов США).

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"Это стоило мне 150 миллионов фунтов, тупая п***а [женский половой орган - ред]. Это супертяжелый бокс, дерьмо случается, тебя вырубают", — заявил Фьюри журналистам, когда покидал стадион "Уэмбли" после шоу.

Отвечая на вопрос, что пошло для Джошуа не так, Тайсон был лаконичен.

"Что пошло не так? То, что всегда происходит в супертяжелом весе. Хороший правый удар в подбородок — и все. Не знаю, завершит ли Энтони карьеру. Это зависит от него и от того, что он захочет сделать. Если у него есть амбиции вернуться, он сам примет решение. Он взрослый парень. Я думал, что шансы были 50 на 50. Дюбуа намного моложе. Ему 27 лет. Джошуа 35 [на самом деле 34 - ред], как и мне. Возраст не щадит никого. Когда супертяжи получают такие удары, редко увидишь, чтобы они после падения поднимались и продолжали бой", – подытожил Цыганский король.

Было заметно, что Фьюри ошеломлен результатом, который явно уменьшил шансы его встречи с Джошуа в 2025 году.

Как сообщал OBOZ.UA, чемпион Международной федерации бокса (IBF) в супертяжелом весе Даниель Дюбуа (22-2, 21 КО) нанес сенсационное поражение бывшему обладателю титула Энтони Джошуа (28-4, 25 КО). Поединок за пояс, который ранее принадлежал Усику, завершился нокаутом в пятом раунде.

Перед этим боем на "Уэмбли" Александра Усика показали на большом экране. Болельщики, присутствующие на арене начали аплодировать нашему соотечественнику. Отметим, что на шоу присутствовало 96 тысяч зрителей, что стало рекордом посещаемости бокса в истории лондонского стадиона.

После боя Усик вместе с Фьюри принял участие в групповой фотосессии, которую организовал глава Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх.

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