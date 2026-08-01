В российской Уфе после атаки дронов загорелся НПЗ: первые подробности и фото

1 августа в российском городе Уфа, расположенном в республике Башкортостан, раздались взрывы. Известно, что дрон попал в один из местных нефтеперерабатывающих заводов.

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На момент публикации уточняется, какой именно НПЗ подвергся удару, ведь в городе насчитывается три таких объекта. Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+.

После удара на заводе вспыхнул пожар. Дым, поднимающийся над объектом, виден из разных уголков города.

По состоянию на утро 1 августа подробностей о последствиях атаки или названии пострадавшего предприятия нет.

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Напомним, что предприятие не впервые подвергается атаке. Утром 25 июня в городе Уфа прогремела серия мощных взрывов. Украинские беспилотники целенаправленно атаковали местный нефтеперерабатывающий завод.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Пензе раздались мощные взрывы, после которых вспыхнул пожар. Сообщалось о вероятных ударах по ряду важных для Кремля производств: государственному подшипниковому заводу, фабрике "Маяк", которая, по данным российских СМИ, производит радиоэлектронную и военную продукцию.

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