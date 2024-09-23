'Должна быть дисквалификация': промоутер Усика сделал неожиданное заявление о бое Джошуа – Дюбуа

Украинский промоутер Александр Красюк жестко раскритиковал поведение команды Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) во время боя с Даниелем Дюбуа (22-2, 21 КО). По мнению представителя Александра Усика (22-0, 14 КО), поединок двух британцев должен был закончится после первого раунда из-за дисквалификации.

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Об этом Красюк заявил в интервью YouTube-каналу Pro Boxing Fans. Он напомнил, что согласно правилам, не гонг останавливает отсчет нокдауна, а рефери, который принимает решение, может ли боксер продолжать поединок, а команда Джошуа просто выпрыгнула в ринг во время того, как раунд фактически еще продолжался.

"Его команда вела себя неправильно, когда выпрыгнула в ринг до окончания отсчета первого нокдауна. Не знаю, как это комментировать. Они что, не слышали о правилах? Гонг еще не прозвучал. Что-то пошло не так. Это базовое правило – гонг не может спасти боксера от нокдауна. Это решение принимает судья, который должен завершить отсчет. Только после этого раунд считается завершенным. И никому нельзя заходить на ринг, до того, как раунд закончится. Если это происходит – должна быть дисквалификация", – сказал Красюк.

Напомним, Дюбуа сенсационно нокаутировал Джошуа в пятом раунде и защитил пояс Международной федерации бокса (IBF). Перед стартом поединка стадион "Уэмбли" устроил овации Усику.

Сам украинец был поражен результатом поединка двух британцев. Также Александр в Лондоне встретился с Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО), с которым 21 декабря проведет реванш. К слову, Цыганский король потерял 150 миллионов из-за поражения Джошуа.

Как сообщал OBOZ.UA, в сети выложили видео того, что сделал Энтони Джошуа перед тем, как его нокаутировал Даниель Дюбуа.

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