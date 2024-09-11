'Шо ты там бьешь, е-мое?' Усик потроллил Фьюри, начав подготовку к реваншу. Видео

Украинский супертяж Александр Усик (22-0, 14 КО) начал подготовку к повторному поединку против Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО). Бой-реванш запланирован на 21 декабря в аравийском Эр-Рияде, где наш соотечественник победил британца 18 мая раздельным решением судей.

Видео дня

На своей странице в социальной сети Instagram Усик показал видео, на котором он проходит медицинское обследование. Александр в специальной маске, находясь на беговой дорожке, призвал Цыганского короля, как называют Фьюри, последовать его примеру и приступать к подготовке.

"Шо ты там, Тайсон, бьешь, е-мое? Давай надевай маску и беги. Конечно, таких мелких бьешь там, блин. Шо ты, мой толстый друг? Все будет хорошо", – сказал Усик, высмеивая недавнюю тренировку Фьюри с тайскими боксерами среднего веса.

Перед этим Александр категорично высказался о том, что случится, если Тайсон попытается сорвать реванш. Он также поделился ожиданиями от второго боя с Фьюри и ответил на обвинения в мошенничестве во время боя 18 мая. Кроме того, Александр рассказал, чему научился в этом поединке.

Легендарный Владимир Кличко поделился своими ожиданиями от реванша Усика и Фьюри. А экс-чемпион Амир Хан не согласился с прогнозами на повторный бой боксеров. Кроме того, россиянин Александр Поветкин приписал РФ успехи нашего соотечественника.

Как сообщал OBOZ.UA, российский тренер по боксу Андрей Ивичук назвал Тайсона Фьюри победителем будущего реванша с Александром Усиком. А сам украинец назвал единственного боксера, с которым ему интересно подраться после второго боя с британцем.

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