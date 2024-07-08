'Самоуверенность зашкаливает': знаменитый супертяж высказался о реванше Усика и Фьюри

Известный британский супертяж Диллиан Уайт (30-3, 20 КО) выразил уверенность в том, что для его соотечественника Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) реванш с Александром Усиком (22-0, 14 КО) сложится сложнее, чем первый бой 18 мая. По словам 36-летнего боксера, украинец получил важный опыт и уверенность в том, что он может даже нокаутировать соперника.

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Об этом Уайт заявил в интервью YouTube-каналу iFL TV. Бывший временный чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) добавил, что Фьюри обязан еще лучше подготовиться к повторному поединку против Усика, иначе британца ждет еще одно поражение.

"Это супертяжелый вес, здесь может произойти всякое, поэтому нельзя списывать Фьюри со счетов. Тайсон – тоже человек, у него было много тяжелых боев, много нокдаунов. Возможно, это негативно повлияло на него. А может быть, у него больше нет мотивации драться. Если Фьюри усердно тренируется, у него будет шанс в реванше. Но теперь самоуверенность Усика зашкаливает — раньше он думал, что может перебоксировать Фьюри, а теперь он знает, что может причинить боль Тайсону. Так что на сей раз у Фьюри будет более сложная задача", – сказал Уайт.

Напомним, что Фьюри и Усик проведут реванш 21 декабря. Уже известны фантастические призовые за второй поединок боксеров. Две недели назад наш соотечественник отказался от пояса Международной федерации бокса (IBF) и лишился звание абсолютного чемпиона мира.

Позже стало известно, что IBF не оставила выбора Усику. Эта ситуация возмутила главу Абсолютного бойцовского чемпионата (IBF) Дану Уайта.

Также украинец Александр огласил свой радикальный план на продолжение карьеры после реванша с Тайсоном. Усик назвал самый сложный момент боя с британцем. Также наш боксер откровенно высказался о своем сопернике.

Как сообщал OBOZ.UA, британские СМИ заявили о том, что в мировом боксе разворачивается настоящая война из-за титула Александра Усика. Также с украинца сняли отстранение от бокса.

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