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"Самоуверенность зашкаливает": знаменитый супертяж высказался о реванше Усика и Фьюри

Александр Чеканов
Бокс
2 минуты
507
'Самоуверенность зашкаливает': знаменитый супертяж высказался о реванше Усика и Фьюри

Известный британский супертяж Диллиан Уайт (30-3, 20 КО) выразил уверенность в том, что для его соотечественника Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) реванш с Александром Усиком (22-0, 14 КО) сложится сложнее, чем первый бой 18 мая. По словам 36-летнего боксера, украинец получил важный опыт и уверенность в том, что он может даже нокаутировать соперника.

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Об этом Уайт заявил в интервью YouTube-каналу iFL TV. Бывший временный чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) добавил, что Фьюри обязан еще лучше подготовиться к повторному поединку против Усика, иначе британца ждет еще одно поражение.

"Самоуверенность зашкаливает": знаменитый супертяж высказался о реванше Усика и Фьюри

"Это супертяжелый вес, здесь может произойти всякое, поэтому нельзя списывать Фьюри со счетов. Тайсон – тоже человек, у него было много тяжелых боев, много нокдаунов. Возможно, это негативно повлияло на него. А может быть, у него больше нет мотивации драться. Если Фьюри усердно тренируется, у него будет шанс в реванше. Но теперь самоуверенность Усика зашкаливает — раньше он думал, что может перебоксировать Фьюри, а теперь он знает, что может причинить боль Тайсону. Так что на сей раз у Фьюри будет более сложная задача", – сказал Уайт.

"Самоуверенность зашкаливает": знаменитый супертяж высказался о реванше Усика и Фьюри
"Самоуверенность зашкаливает": знаменитый супертяж высказался о реванше Усика и Фьюри

Напомним, что Фьюри и Усик проведут реванш 21 декабря. Уже известны фантастические призовые за второй поединок боксеров. Две недели назад наш соотечественник отказался от пояса Международной федерации бокса (IBF) и лишился звание абсолютного чемпиона мира.

"Самоуверенность зашкаливает": знаменитый супертяж высказался о реванше Усика и Фьюри

Позже стало известно, что IBF не оставила выбора Усику. Эта ситуация возмутила главу Абсолютного бойцовского чемпионата (IBF) Дану Уайта.

"Самоуверенность зашкаливает": знаменитый супертяж высказался о реванше Усика и Фьюри

Также украинец Александр огласил свой радикальный план на продолжение карьеры после реванша с Тайсоном. Усик назвал самый сложный момент боя с британцем. Также наш боксер откровенно высказался о своем сопернике.

"Самоуверенность зашкаливает": знаменитый супертяж высказался о реванше Усика и Фьюри

Как сообщал OBOZ.UA, британские СМИ заявили о том, что в мировом боксе разворачивается настоящая война из-за титула Александра Усика. Также с украинца сняли отстранение от бокса.

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