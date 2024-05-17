Российский экс-чемпион мира посоветовал Фьюри 'просто бить' Усика

Обладатель пояса Всемирного боксерского совета (WBC) Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) не должен стараться перебоксировать Александра Усика (21-0, 14 КО) в бою 18 мая. Цыганскому королю, как называют уроженца Манчестера, стоит предложить украинцу взрывной тем с множеством ударом.

Такое мнение в интервью mma.metaratings.ru выразил российский экс-чемпион мира Григорий Дрозд. По его мнению, Фьюри подходит в поединку против Усику в лучшей своей форме и твердо знает, что ему предстоит делать в ринге, а сам бой должен получиться интересным.

"Мягко говоря, Фьюри выглядит хорошо. Уверен в себе. Бой будет интересным. Саша в прекрасной форме, как всегда. Усик будет небольшим фаворитом у большего числа специалистов, но пусть Тайсон Фьюри и пытается выглядеть сумасбродно и бесшабашно, он знает, что нужно делать против Усика. С ним не нужно боксировать, нужно драться. Фьюри это умеет делать – хулиганить, бардачить, бить по площадям, в корпус, и ни в коем случае не боксировать не челноке. Красивые и технические элементы выкинуть и просто бить. В этом плане Фьюри наглый и смелый. Для него нет авторитетов. Я вижу его достаточно серьезным фаворитом, если бой пройдет в таком ключе. Безусловно, у Тайсона есть удар", – сказал Дрозд.

Накануне Фьюри отказался проводить дуэль взглядов с Усиком после пресс-конференции. После мероприятия он нелепо оправдался за свой поступок.

В свою очередь команда Усика направила жалобу организаторам боя. Известно, что соперники непременно проведут реванш в октябре. Фьюри также подтверждал, что в нынешнем году проведет два поединка против Усика.

Легенда бокса Джордж Форман выразил уверенность в победе Александра. С таким же прогнозом выступил россиянин Василий Войцеховский, который предсказал победу украинца. Сам Усик высказался о завершении карьеры.

Накануне стало известно, что будет изображено на шортах Александра в поединке 18 мая. А искусственный интеллект предположил, чем закончится бой Усика и Фьюри.

Как сообщал OBOZ.UA, стал известен рефери боя Усик – Фьюри. Он попадал в несколько курьезных ситуаций. Кроме того, СМИ заявили, что Фьюри пожертвует миллион фунтов для Украины.

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