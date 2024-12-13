Реванш Усик – Фьюри: онлайн-трансляция чемпионского супербоя

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (22-0, 14 КО) в субботу, 21 декабря, проведет реванш с Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО). Наш соотечественник будет защищать пояса Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирного боксерской организации (WBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

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Поединок состоится в аравийском Эр-Рияде на стадион Kingdom Arena. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию боя Усик – Фьюри 2. Время начала – в 01:30 воскресенья, 22 декабря, по киевскому времени.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ РЕВАНША УСИК – ФЬЮРИ

Бокс. Супертяжелый вес

Боя за пояса WBA, WBO, IBF

Эр-Рияд, Kingdom Arena

Александр Усик (Украина, 22-0, 14 КО) – Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО)

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8 ДНЕЙ ДО БОЯ. Приветствуем всех любителей бокса. Все с нетерпением ожидают повторного поединка Усика и Фьюри после того, как наш соотечественник победил 18 мая и стал абсолютным чемпионом мира в хевивейте.

Тогда Александр забрал бой раздельным решением судей – 113:114, 115:112, 114:113. Украинец первым за последние 25 лет собрал все пояса королевского дивизиона.

При этом в девятом раунде Усик едва не нокаутировал Фьюри. Британца спасли гонг и рефери, которого жестко раскритиковали эксперты и бывшие спортсмены.

В нынешнем противостоянии боксеры заработают свои рекордные гонорары. Общий призовой фонд составляет почти 200 миллионов долларов.

Отметим, что фаворитом реванша Усик – Фьюри считается украинский супертяж. Эксперты также не исключают, что поединок не пройдет всю дистанцию в 12 раундов.

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно, что соперник украинца Сергей Богачук, который будет драться в андеркарде реванша Александра Усика и Тайсона Фьюри, снялся с поединка.

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