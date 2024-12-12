В каком раунде закончится реванш Усик – Фьюри: букмекеры дали прогноз

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (22-0, 14 КО) и Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) проведут бой-реванш 21 декабря. На кону будут стоять пояса Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирного боксерской организации (WBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Многие эксперты считают, что есть немаленькая вероятность досрочной победы одного из боксеров. Например, аналитики GGBET предлагают на реванш Усик – Фьюри коэффициент 2,31 на то, что поединок не пройдет все 12 раундов.

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Они же сделали прогноз на то, в каком конкретно раунде завершиться поединок. Наиболее вероятно, что кто-то из соперников досрочно победит в седьмой, восьмой или девятой трехминутке. Соответствующее событие оценивается котировкой 14,00.

На финиш реванша Усик – Фьюри в шестом или 10-м раунде предлагается котировка 16,00. В пятом или 11-м – 18,00. Наименее вероятно, что рефери остановит противостояние в первом или втором раундах, показатели на которые достигают уровня 50,00 и 40,00 соответственно.

1 декабря был представлен эпичный проморолик реванша Усика и Фьюри. Его уже назвали позором американских боксерских компаний.

23 октября Усик и Фьюри провели первую дуэль взглядов перед вторым боем. Украинец появился на ней в необычном образе, сменив имидж. Кроме того, он заставил соперника пойти на необычный шаг для помощи ВСУ.

Ранее стало известно, что Тайсон хочет устроить трилогию с Александром, чтобы войти в историю бокса. Также британец обвинил украинца в срыве сроков проведения реванша.

Легендарный Владимир Кличко поделился своими ожиданиями от реванша Усика и Фьюри. А экс-чемпион Амир Хан не согласился с прогнозами на повторный бой боксеров.

Также Фьюри ответил представителям команды Усика на сравнение с диктатором Владимиром Путиным. Цыганский король объяснил, почему отвернулся от украинца во время дуэли взглядов перед первым боем.

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно, что соперник украинца Сергей Богачук, который будет драться в андеркарде реванша Александра Усика и Тайсона Фьюри, снялся с поединка. А в тренировочном лагере британца засветился российский боксер.

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