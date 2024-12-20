Букмекеры обвалили шансы Усика на победу в реванше с Фьюри

Украинский объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (22-0, 14 КО) продолжает оставаться фаворитом реванша с Тайсоном Фьюри (34-й, 24 КО). Однако за последние сутки букмекеры существенно снизили шансы нашего соотечественника на победу в бою 21 декабря.

Так аналитики GGBET стали принимать ставки на бокс Усик – Фьюри на победу Александра с коэффициентом 1,83 вместо прежних 1,70. В свою очередь котировки на успех британца также существенно изменились – с 2,65 на 2,39. Показатели же на ничью остаются на уровне 18,00.

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Продолжают эксперты поднимать шансы и на то, что поединок пройдет всю дистанцию в 12 раундов. Соответствующее событие оценивается индексом 1,68 (было – 1,58).

В случае досрочной победы Усика можно будет увеличить свою ставку в четыре раза. Если же таким достижением отметится Фьюри – в 4,11 раза.

Накануне в Эр-Рияде состоялась финальная пресс-конференция реванша Усика против Фьюри, во время которой боксеры устроили эпичную дуэль взглядов. Очевидцы засняли все, что происходило во время этого события.

Ранее легендарный Костя Цзю дал свой прогноз на второй бой Усик – Фьюри 2. В свою очередь британец сделал категоричное заявление о предстоящем поединке, в проведение которого было внесено историческое правило.

17 декабря прошла официальная церемония прибытия соперников в Эр-Рияд, во время которой украинец поразил своим внешним видом. Также он забрался в кабину самолета и наблюдал за Тайсоном.

Также наш соотечественник объявил о намерении покинуть супертяжелый вес. Он ответил на вопрос, собирается ли заканчивать карьеру после реванша с Фьюри.

1 декабря был представлен эпичный проморолик реванша Усика и Фьюри. Его назвали позором американских боксерских компаний.

До этого стало известно, что Тайсон хочет устроить трилогию с Александром, чтобы войти в историю бокса. Также британец обвинил украинца в срыве сроков проведения реванша.

Как сообщал OBOZ.UA, Тайсон Фьюри оскорбительно высказался в адрес Александра Усика и вызвал его на третий бой. Британская журналистка Шарлотта Дейли довела украинца до слез письмом от воина ВСУ.

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