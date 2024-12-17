'Закончу карьеру. Больше никогда не услышите': Фьюри сделал дерзкое заявление перед реваншем с Усиком

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) пообещал закончить карьеру Александра Усика (22-0, 14 КО) победой в реванше. Цыганский король, как называют британского боксера, отметил, что провел потрясающий тренировочный лагерь и готов буквально разорвать соперника.

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Об этом Фьюри заявил в интервью YouTube-каналу Queensberry Promotions. 36-летний супертяж, который проиграл нашему соотечественнику в первом поединке 18 мая раздельным решением судей, признался, что за время трехмесячной подготовки не общался со своими близкими, а был полностью сконцентрирован на тренировках.

"Я закончу его карьеру. Ага, так и будет. Точно. После этого боя вы больше никогда не услышите об Александре Усике. Это был длинный лагерь, я не видел жену и детей три месяца. Я вообще не общался с женой три месяца. Ни одного слова, я многим пожертвовал. Но все это того стоит, на 100 процентов", – сказал Фьюри.

Добавим, что второй поединок украинца и британца состоится 21 декабря и Александр считается фаворитом. Аналитики GGBET на бой Усик – Фьюри 2 предлагают поставить на победу нашего соотечественника с коэффициентом 1,68. Успех Тайсона оценивается котировкой 2,62. А показатели на ничью достигают уровня 18,00.

Накануне наш соотечественник объявил о намерении покинуть супертяжелый вес. Он также ответил на вопрос, собирается ли заканчивать карьеру после реванша с Фьюри.

На минувшей неделе боксеры завершили подготовку к своему второму поединку. Александр прибыл в Эр-Рияд, где его встретили соотечественники. В свою очередь Тайсон рассказал, как собирается побить нашего боксера и закрыть поражение в мае.

1 декабря был представлен эпичный проморолик реванша Усика и Фьюри. Его уже назвали позором американских боксерских компаний.

23 октября Усик и Фьюри провели первую дуэль взглядов перед вторым боем. Украинец появился на ней в необычном образе, сменив имидж. Кроме того, он заставил соперника пойти на необычный шаг для помощи ВСУ.

До этого стало известно, что Тайсон хочет устроить трилогию с Александром, чтобы войти в историю бокса. Также британец обвинил украинца в срыве сроков проведения реванша.

Как сообщал OBOZ.UA, Тайсон Фьюри оскорбительно высказался в адрес Александра Усика и вызвал его на третий бой. Британская журналистка Шарлотта Дейли довела украинца до слез письмом от воина ВСУ.

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