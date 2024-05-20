30 секунд ада: опубликовано новое видео нокдауна Фьюри в бою с Усиком

Украинец Александр Усик (22-0, 14 КО) победил британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Наш соотечественник оказался сильнее раздельным решением судей – 115:112, 113:114, 114:113 и нанес Цыганскому королю первое поражение в карьере.

Решающим в поединке стал девятый раунд. В его второй половине украинец провел взрывную атаку и устроил Фьюри настоящий ад. Британский боксер выглядел беспомощно, банально убегая от Усика. В конце концов, затяжная серия Александра загнала Тайсона в угол, где тот повис на канатах, а рефери зафиксировал стоячий нокдаун.

Телеканал TNT Sports на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter опубликовал видео этого отрезка боя. Роли был снят прямо из-под ринга. На нем видно, что британец еле держался на ногах. Судьи отдали раунд украинцу со счетом 10:8, что и принесло ему триумф.

Вашему внимаю видео главного момента боя Усика и Фьюри.

Отметим, что решение рефери Марка Нельсона зафиксировать нокдаун Тайсону вызвало критику со стороны экспертов. После поединка Усик был госпитализирован. А Фьюри назвал войну в Украине одной из причин своего поражения. Тайсон также выразил желание посетить Украину.

Чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко (18-3, 12 КО) тремя словами отреагировал на победу соотечественника. А в России триумф украинца назвали победой "всего славянского народа".

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик лишится титула абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе до начала лета.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!