Выдержал 5 секунд: Фьюри сбежал со взвешивания перед реваншем с Усиком, вспомнив войну. Видео

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) странным образом повел во время взвешивания перед реваншем с Александром Усиком (22-0, 14 КО). Цыганский король, как называют британца, фактически отказался от дуэли взглядов, а также не стал давать обязательные интервью.

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Фьюри показал на весах невероятные 127,5 кг. Это на 25 килограмм больше, чем оказалось у Усика. После того, как организаторы зафиксировали показатели боксеров, они сошлись в центре сцены для проведения финальной встречи лицом к лицу. Однако британца хватило только на пять секунд – он очень быстро отвернулся от украинца.

Более того, Тайсон отказался общаться с представителями СМИ и сбежал с мероприятия. Покидая сцену, он сказал только слово "война", уточняет Daily Mail. Британские журналисты отметили, что их соотечественник сконцентрирован на предстоящем вечером 21 декабря поединке.

Известно, что вокруг проведения реванша Усика против Фьюри возникли серьезные споры. В частности, за день до боя был снят один из судей, а команды обсуждают различные запреты, в частности, относительно бороды британца.

Накануне в Эр-Рияде состоялась финальная пресс-конференция боя, во время которой боксеры устроили эпичную дуэль взглядов. Очевидцы засняли все, что происходило во время этого события.

Ранее легендарный Костя Цзю дал свой прогноз на второй бой Усик – Фьюри 2. В свою очередь британец сделал категоричное заявление о предстоящем поединке, в проведение которого было внесено историческое правило.

17 декабря прошла официальная церемония прибытия соперников в Эр-Рияд, во время которой украинец поразил своим внешним видом. Также он забрался в кабину самолета и наблюдал за Тайсоном.

Также наш соотечественник объявил о намерении покинуть супертяжелый вес. Он ответил на вопрос, собирается ли заканчивать карьеру после реванша с Фьюри.

1 декабря был представлен эпичный проморолик реванша Усика и Фьюри. Его назвали позором американских боксерских компаний.

До этого стало известно, что Тайсон хочет устроить трилогию с Александром, чтобы войти в историю бокса. Также британец обвинил украинца в срыве сроков проведения реванша.

Как сообщал OBOZ.UA, Тайсон Фьюри оскорбительно высказался в адрес Александра Усика и вызвал его на третий бой. Британская журналистка Шарлотта Дейли довела украинца до слез письмом от воина ВСУ.

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