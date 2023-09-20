'Радикальное решение'. Сестра Дюбуа объяснила, что на самом деле произошло в бою с Усиком

Известная британская боксерша Кэролин Дюбуа (6-0, 5 КО) высказалась про поединок своего брата Даниэля против обладателя титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (21-0, 14 КО). В 5-м раунде рефери не засчитал удар британца между ног Усику, дав нашему соотечественнику 5 минут, чтобы восстановиться.

22-летняя чемпионка юношеских Олимпийских игр не увидела там нарушений правил. Титулованная спортсменка уверена, что рефери поторопился, признав удар нелегитимным, так как на него давила публика и статус украинского боксера.

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"Не всегда рефери принимает правильные решение. Мы видели подобное в бою Роландо Ромеро и других поединках. Иногда они (решения) поспешные, а порой радикальные. Также на ситуацию влияют зрители и обстановка в конкретный момент", – поделилась эмоциями Дюбуа в эфире YouTube-канала Boxing News.

Кэролин не сомневается, что судья не мог поступить по другому в сложившихся условиях.

"Я думаю, что это был момент Усика. Весь стадион пришел за него болеть. Поэтому Даниэль должен был выйти ринг и не искать благосклонности рефери или еще кого-то. Необходимо было выйти и работать первым номером, переписав ход истории и изменить свою жизнь. К сожалению, он не смог этого сделать", – добавила боксерша.

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