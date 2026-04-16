Иран угрожает закрыть Красное море, если США продолжат морскую блокаду страны: что происходит

Иран заявил о готовности заблокировать ключевые морские торговые маршруты, включая Красное море, в случае продолжения морской блокады со стороны США. В Тегеране предупреждают, что такие действия могут существенно обострить ситуацию в регионе и повлиять на глобальную торговлю.

Соответствующее заявление озвучил представитель военного командования Ирана Али Абдоллахи в эфире государственного телевидения. Об этом пишет The Times of Israel.

По словам Абдоллахи, в случае если США продолжат морскую блокаду и будут создавать угрозы для иранских торговых судов и нефтяных танкеров, это будет расцениваться как шаг к нарушению режима прекращения огня. В ответ Иран может прибегнуть к радикальным действиям и ограничить судоходство в стратегически важных акваториях.

"Мощные вооруженные силы Исламской Республики не позволят продолжать любой экспорт или импорт в Персидском заливе, Оманском море и Красном море", – заявил Али Абдоллахи.

Такой сценарий может иметь серьезные последствия для мировых рынков, ведь эти маршруты являются критически важными для транспортировки нефти и сжиженного газа.

По оценкам экспертов, блокирование Красного моря Иран может реализовать, в частности, через поддерживаемых им хуситов в Йемене. Активизация этих сил способна еще больше дестабилизировать ситуацию в регионе и создать угрозы для международного судоходства.

Ситуация вокруг Ормузского пролива

Несмотря на двухнедельное прекращение огня, ситуация в Ормузском проливе критическая из-за эскалации между США и Ираном.

После военных действий в феврале Иран попытался ограничить движение, а в апреле США начали масштабную блокаду Ормузского пролива для иранского флота и нефтяных танкеров, что вызвало резкий рост цен на нефть до более $100 за баррель.

Президент США Дональд Трамп заявил, что любые иранские корабли, которые приблизятся к установленной зоне блокады, будут немедленно уничтожены.

В Иране резко отреагировали на эти угрозы, заявив о готовности применить силу в ответ.

Несмотря на напряженность все же минимальный транзит через пролив происходит. Но если до войны через него проходило около 130 судов ежедневно, сейчас морское движение составляет лишь небольшую часть от этого количества.

Например, 11 апреля вслед за греческим судном Ормузским проливом прошли два китайских супертанкера, загруженные сырой нефтью. Все суда прошли в один день, и это стало самым большим вывозом нефти через Ормузский пролив с момента начала войны.

Вместе с тем, 14 апреля, американский эсминец остановил выход двух нефтяных танкеров из Ирана.

Как сообщал OBOZ.UA, США, Иран и посредники из Пакистана, Египта и Турции планируют продолжить переговоры в ближайшие дни. Они пытаются сократить разногласия и выйти на соглашение о завершении войны до 21 апреля, когда заканчивается режим прекращения огня.

