'Пытался подраться с этим карликом': Фьюри сделал новый выпад в адрес Усика

Британский чемпион супертяжелого веса Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) пожаловался на то, что с ним якобы никто не хочет драться, из-за чего его возвращение на ринг нынешним летом находится под большим вопросом. Цыганский король, как называют уроженца Манчестера, готов провести бой "с кем угодно и где угодно".

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Соответствующее видео Фьюри выложил на своей странице в социальной сети Instagram. Он упомянул, что якобы предлагал поединок украинцу Александру Усику (20-0, 13 КО), своему соотечественнику Энтони Джошуа (24-3, 22 КО), а также мексиканцу Энди Руису (35-2, 22 КО).

"Я не дрался с декабря не по своей вине. Я пытался подраться с этим маленьким карликом Усиком, но он ничего не хочет. Я пытался подраться с Джошуа, он не хочет прикурить. Я пытался подраться со всеми. Энди Руис запросил 20 миллионов долларов, глупый маленький ублюдок. Я не знаю, откуда он это взял. Эй! Кто там? Кто свободен? Я хочу драться с кем угодно, в любое время и в любом месте. Я не могу дождаться боя с Усиком, Джошуа. Кто бы там ни был, я вас вы**у!" – грозно заявил Фьюри.

Ранее Тайсон обозвал Усика "ублюдком", а также "трусливым, уродливым, пучеглазым бомжем", бросив ему очередной вызов на бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Кроме того, он обвинял украинца в жадности, которая привела к срыву боя 29 апреля.

Напомним, Саудовская Аравия в декабре намерена организовать бои Усик – Фьюри и Джошуа – Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 КО) в один вечер. В СМИ были опубликованы гонорары боксеров за грандиозное шоу. Общая сумма составит не менее 250 миллионов долларов. При этом Энтони уже подтвердил свой поединок против Деонтея.

Как сообщал OBOZREVATEL, на пресс-конференции в Тенерифе Тайсон Фьюри недавно отметился хамской выходкой в отношении Александра Усика. Сам украинский боксер однозначно высказался о поединке против Цыганского короля.

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