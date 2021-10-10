При таких способностях, так долго возиться с трупом... – Красюк о бое Фьюри – Уайлдер

Промоутер Александра Усика остался недовольный качеством бокса, которые показали Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер. Александр Красюк считает, что в ринге был не спорт, а какая-то "вакханалия".

Красюк перед боем предсказывал досрочную победу Уайлдера, и он в какой-то момент приблизился к этому, но его физическая форма была просто ужасной и именно она не позволила Деонтею праздновать успех.

"Он был квадратный. Он не мог ни двигаться, не мог наносить удары. Он устал еще по пути в ринг. Я не могу понять, с чем это связано? Может с набором мышечной массы и невозможности организма справится с таким объемом мышц. Но такой элитный поединок в супертяжелом весе не может так выглядеть. Уайлдер не был похож на боксера. От бокса в нем не было ничего. Он левой разгонялся, чтобы правой дотянуть. Но Фьюри меня удивил еще больше. При его боксерских способностях, так долго возиться с трупом? Это была какая-то странная драка", – сказал украинский промоутер.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, чемпионский поединок между Фьюри и Уайлдером прошел 11 раундов и завершился победой британского супертяжа.

Позже появилось видео брутального нокаута.

Сам Фьюри эмоционально прокомментировал свой успех, заявив, что он "сделан из чугуна и стали".

Позже в сети появились судейские записки и стало известно, кто побеждал по очкам на момент остановки боя.