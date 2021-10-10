Появилось видео брутального нокаута в бою Фьюри – Уайлдер

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Бокс
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Тайсон Фьюри нокаутировал Уайлдера

Британец супертяж Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) в эффектном бою отстоял свой титул чемпиона мира по версии WBC, победив американца Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 КО). Встреча в Лас-Вегасе завершилась в 11-м раунде.

Боксеры устроили рубку.

Британский боец по ходу встречи дважды падал в нокдаун, но успел восстановится и ярко провел чемпионские раунды. Фьюри заметно превосходил оппонента в функциональной подготовке, что и помогло ему добыть победу.

Британец мощно атаковал.
Видео дня

Развязка наступила за 3 минуты до конца боя. Очередной хук Цыганского короля (прозвище Тайсона Фьюри) досрочно "отправил спать" Деонтея Уайлдера.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было

Напомним, что свой первый бой 2 декабря Фьюри и Уайлдер завершили вничью. При этом боксер из США дважды отправлял британского соперника в нокдаун.

Второй поединок Тайсона и Деонтея состоялся 23 февраля на арене MGM Grand в Лас-Вегасе и завершился в 7-й трехминутке, после того, как команда Уайлдера выкинула в ринг полотенце.

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