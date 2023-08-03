'Польша хочет кусок Украины! Вы знаете об этом?!' Усик назвал больными российских пропагандистов

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (20-0, 13 ОК) назвал лицемерами и лжецами россиян, которые постоянно обвиняют других в тех преступлениях, которые сами же и совершают. Кроме того, наш соотечественник высмеял нарративы кремлевской пропаганды, которая обвиняет Польшу в намерениях захватить территории Украины.

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Об этом Усик заявил в интервью порталу Onet.pl. Уроженец Симферополя отметил, что россияне – это абсолютно больные люди, которые готовы поверить в любую чушь. Он также поблагодарил поляков за помощь украинцам в их борьбе против страны-агрессора, которая развязала чудовищную войну в самом центре Европы.

"Знаете, что они говорят в своих СМИ? Что Польша хочет отхватить кусок Украины! Вы знаете об этом?! Здорово, что Польша помогает, потому что так и должно быть. Я говорю за себя. Я благодарен полякам за эту помощь, и, если это будет возможно, мы все вернем, даже вдвойне. Россияне больные люди. Они говорят о том, что сами хотят совершить, перекладывая это на других", – сказал Усик.

Напомним, именно в Польше 26 августа Усик проведет защиту чемпионских поясов в поединке против британца Даниеля Дюбуа (19-1, 18 КО). В случае победы Александр надеется провести объединение всех поясов супертяжелого веса в бою с Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 КО), которому украинец сделал неожиданный комплимент.

Саудовская Аравия намерена организовать бои Усик – Фьюри и Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) – Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 КО) в один вечер. В СМИ были опубликованы гонорары боксеров за грандиозное шоу. При этом Энтони уже подтвердил свой поединок против Деонтея.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный российский промоутер Владимир Хрюнов пожелал Александру Усику поражения в бою с Даниелем Дюбуа. Сам британец рассказал о страхе, который увидел в глазах украинца во время дуэли взглядов.

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