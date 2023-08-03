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"Польша хочет кусок Украины! Вы знаете об этом?!" Усик назвал больными российских пропагандистов

Александр Чеканов
Бокс
2 минуты
7,8 т.
'Польша хочет кусок Украины! Вы знаете об этом?!' Усик назвал больными российских пропагандистов

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (20-0, 13 ОК) назвал лицемерами и лжецами россиян, которые постоянно обвиняют других в тех преступлениях, которые сами же и совершают. Кроме того, наш соотечественник высмеял нарративы кремлевской пропаганды, которая обвиняет Польшу в намерениях захватить территории Украины.

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Об этом Усик заявил в интервью порталу Onet.pl. Уроженец Симферополя отметил, что россияне – это абсолютно больные люди, которые готовы поверить в любую чушь. Он также поблагодарил поляков за помощь украинцам в их борьбе против страны-агрессора, которая развязала чудовищную войну в самом центре Европы.

"Польша хочет кусок Украины! Вы знаете об этом?!" Усик назвал больными российских пропагандистов

"Знаете, что они говорят в своих СМИ? Что Польша хочет отхватить кусок Украины! Вы знаете об этом?! Здорово, что Польша помогает, потому что так и должно быть. Я говорю за себя. Я благодарен полякам за эту помощь, и, если это будет возможно, мы все вернем, даже вдвойне. Россияне больные люди. Они говорят о том, что сами хотят совершить, перекладывая это на других", – сказал Усик.

"Польша хочет кусок Украины! Вы знаете об этом?!" Усик назвал больными российских пропагандистов
"Польша хочет кусок Украины! Вы знаете об этом?!" Усик назвал больными российских пропагандистов

Напомним, именно в Польше 26 августа Усик проведет защиту чемпионских поясов в поединке против британца Даниеля Дюбуа (19-1, 18 КО). В случае победы Александр надеется провести объединение всех поясов супертяжелого веса в бою с Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 КО), которому украинец сделал неожиданный комплимент.

"Польша хочет кусок Украины! Вы знаете об этом?!" Усик назвал больными российских пропагандистов

Саудовская Аравия намерена организовать бои Усик – Фьюри и Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) – Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 КО) в один вечер. В СМИ были опубликованы гонорары боксеров за грандиозное шоу. При этом Энтони уже подтвердил свой поединок против Деонтея.

"Польша хочет кусок Украины! Вы знаете об этом?!" Усик назвал больными российских пропагандистов

Как сообщал OBOZREVATEL, известный российский промоутер Владимир Хрюнов пожелал Александру Усику поражения в бою с Даниелем Дюбуа. Сам британец рассказал о страхе, который увидел в глазах украинца во время дуэли взглядов.

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