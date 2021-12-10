По бою Ломаченко – Комми принято неожиданное решение

Бой украинца Василия Ломаченко (15-2, 11 КО) и ганца Ричарда Комми (30-3-0, 27 KO) будет носить титульный характер. На кон выставлен пояс интерконтинентального чемпиона мира в легком весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO).

Об этом говорится на странице WBO в социальной сети Twitter. "Бой за титул интерконтинентального чемпиона мира в легком весе!" – сообщила организации в подписи к видео с пресс-конференции Ломаченко и Комми перед боем.

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Ранее о том, что украинец и ганец подерутся за пояс, не сообщалось. При этом, вероятно, победитель боя и обладатель титула получит статус обязательного претендента на противостояние с абсолютным чемпионом мира в дивизионе австралийцем Джорджем Камбососом (20-0, 10 КО).

Свирепый, как называют уроженца Сиднея, 27 ноября сенсационно победил американца Теофимо Лопеса. Обидчик Ломаченко проиграл раздельным решением судей и уступил Камбососу все чемпионские пояс в легком весе.

Австралиец был сильнее со счетом 115:111, 115:112, 113:114.

Как сообщал OBOZREVATEL, букмекеры определили фаворита поединка между Василием Ломаченко и Ричардом Комми. Также стало известно, что сказал украинец сопернику во время дуэли взглядов.