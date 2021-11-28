Лопес с нокдауном проиграл все пояса Ломаченко, подставив украинца. Видео
Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-1, 12 КО) проиграл обязательному претенденту Джорджу Камбососу (20-0, 10 КО). На кону стояли пояса IBF, WBC Franchise, WBO и WBA: три последних принадлежали украинцу Василию Ломаченко.
Поединок в Нью-Йорке прошел все 12 раундов и завершился победой австралийца по очкам: 115-111, 112-114 и 115-112.
24-летний Лопес уже в дебюте боя попытался выиграть нокаутом, но в итоге заигрался в нападении, зевнул правый боковой и сам оказался в нокдауне.
KAMBOSOS DROPS TEÓFIMO 🔥#LópezKambososJr pic.twitter.com/8c0dNuMbHi— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) November 28, 2021
Американец успел прийти в себя и забрал следующие два раунда, однако дальше доминировал Камбосос.
28-летний уроженец Сиднея перехватил инициативу, доминируя на ринге до 9-го раунда.
Лишь в концовке Теофимо смог активизироваться и даже отправил оппонента в тяжелый нокдаун.
TEÓFIMO LÓPEZ GETS A KNOCKDOWN 👊#LópezKambososJr pic.twitter.com/SLRUq7GcBh— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) November 28, 2021
Джордж долго приходил в себя, но на результат встречи это не повлияло. Лопес так и не смог удосрочить соперника, а судьи раздельным решением отдали победу претенденту.
В этом бою Камбосос выбросил 739 ударов, из них точных оказалось 182 (155 силовых). Лопес нанес 565 ударов и попал точные 176 (115 – силовых).
После боя Лопес завявил, что победил именно он и это все знают.
"Рефери поднял мою руку, я выиграл. Меня не волнует, кто что скажет, я победил. Я не верю, что это был близкий бой, я победил со счетом 10-2", – сказал Лопес.
Кабосос остался доволен битвой.
"Я верил в свои силы и постоял за себя. Я не король, я император. У меня был длинный тренировочный лагерь. С каждым днем я становился все лучше и лучше. Это был мой вечер. Он будет моим вечером очень долго. Я вернулся в бой так, как воин. Я – величайший австралийский боксер в истории. Теофимо, прими это поражение как чемпион – давай снова подеремся в Австралии" – заявил Джордж.
После этого поединка практически закрывается вопрос реванша между Ломаченко и Лопесом. В случае успеха в повторном бою с Камбососом, Лопес сразу перейдет в следующую весовую категорию.
В случае второго поражения, вероятно, будет претендовать на трилогию, что означает очень долгое ожидание для немолодого украинца.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее промоутер Василия Ломаченко (15-2, 11 КО) Боб Арум заявил, что надеется на проведение повторного поединка между украинцем и Теофимо Лопесом. Их первая встреча в ринге состоялась 14 октября 2020 года и закончилась единогласной победой американца.