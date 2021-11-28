Лопес с нокдауном проиграл все пояса Ломаченко, подставив украинца. Видео

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-1, 12 КО) проиграл обязательному претенденту Джорджу Камбососу (20-0, 10 КО). На кону стояли пояса IBF, WBC Franchise, WBO и WBA: три последних принадлежали украинцу Василию Ломаченко.

Поединок в Нью-Йорке прошел все 12 раундов и завершился победой австралийца по очкам: 115-111, 112-114 и 115-112.

24-летний Лопес уже в дебюте боя попытался выиграть нокаутом, но в итоге заигрался в нападении, зевнул правый боковой и сам оказался в нокдауне.

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Американец успел прийти в себя и забрал следующие два раунда, однако дальше доминировал Камбосос.

28-летний уроженец Сиднея перехватил инициативу, доминируя на ринге до 9-го раунда.

Лишь в концовке Теофимо смог активизироваться и даже отправил оппонента в тяжелый нокдаун.

Джордж долго приходил в себя, но на результат встречи это не повлияло. Лопес так и не смог удосрочить соперника, а судьи раздельным решением отдали победу претенденту.

В этом бою Камбосос выбросил 739 ударов, из них точных оказалось 182 (155 силовых). Лопес нанес 565 ударов и попал точные 176 (115 – силовых).

После боя Лопес завявил, что победил именно он и это все знают.

"Рефери поднял мою руку, я выиграл. Меня не волнует, кто что скажет, я победил. Я не верю, что это был близкий бой, я победил со счетом 10-2", – сказал Лопес.

Кабосос остался доволен битвой.

"Я верил в свои силы и постоял за себя. Я не король, я император. У меня был длинный тренировочный лагерь. С каждым днем я становился все лучше и лучше. Это был мой вечер. Он будет моим вечером очень долго. Я вернулся в бой так, как воин. Я – величайший австралийский боксер в истории. Теофимо, прими это поражение как чемпион – давай снова подеремся в Австралии" – заявил Джордж.

После этого поединка практически закрывается вопрос реванша между Ломаченко и Лопесом. В случае успеха в повторном бою с Камбососом, Лопес сразу перейдет в следующую весовую категорию.

В случае второго поражения, вероятно, будет претендовать на трилогию, что означает очень долгое ожидание для немолодого украинца.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее промоутер Василия Ломаченко (15-2, 11 КО) Боб Арум заявил, что надеется на проведение повторного поединка между украинцем и Теофимо Лопесом. Их первая встреча в ринге состоялась 14 октября 2020 года и закончилась единогласной победой американца.