Ломаченко – Комми: все подробности чемпионского боя

Украинец Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) в субботу, 11 декабря, проведет очередной поединок на профессиональном ринге. Экс-чемпион мира в трех весовых категориях сразится с представителем Ганы Ричардом Комми (30-3, 27 КО) за пояс интерконтинентального чемпиона мира в легком весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO).

Вечер бокса примет легендарная арена Madison Square Garden в Нью-Йорке. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Ломаченко – Комми. Начало – в 6:00 утра воскресенья, 12 декабря, по киевскому времени.

ПРОМО БОЯ ЛОМАЧЕНКО – КОММИ

ГДЕ СМОТРЕТЬ ЛОМАЧЕНКО – КОММИ

В Украине эксклюзивными правами на бокс поединка владеет стримминговая платформа Megogo, которая покажет бой на своем канале "Гонг".

Видео дня

В России прямую трансляцию из Нью-Йорка проведут вещатели "Матч ТВ" и "Матч! Боец".

ПРОГНОЗ НА БОЙ ЛОМАЧЕНКО – КОММИ

Явным фаворитом дуэли считается украинский боксер. Ставки на победу Ломаченко принимаются с коэффициентом 1,12.

Ничья оценивается котировкой 26,00. А показатели на успех боксера из Ганы достигают уровня 6,00.

ГОНОРАРЫ БОЯ ЛОМАЧЕНКО – КОММИ

Оба боксера получат достаточно скромное вознаграждение. Ломаченко гарантированно заработает 750 тысяч долларов, а Комми – 250 тысяч.

При этом они могут рассчитывать на долю от продажи трансляции поединка на телеканале ESPN.

СЛОВА ПЕРЕД БОЕМ

Василий Ломаченко, бывший чемпион мира в трех весовых категориях:

– Ричард Комми обладает большой мощью, размахом рук, опытом. Для меня это интересный вызов, и я знаю, что фанам понравится предстоящий бой. Я на 100 % здоров и готов к субботнему вечеру. Не могу дождаться. Madison Square Garden для меня словно второй дом, здесь случилось много классных моментов в моей карьере. Здесь я завоевал титул в легком весе, победив Хорхе Линаерса, так что возвращение сюда вызывает у меня много приятных воспоминаний.

Ричард Комми, бывший чемпион мира в легком весе:

– Я в восторге. Большой бой. А еще я рад вновь вернуться в Нью-Йорк на арену MSG. Это честь для меня выступать здесь. Лома? У него в пассиве два поражения, но он очень техничный боец. Я в любом случае чувствую, что у меня есть все для победы. Он проигрывал дважды, я проигрывал трижды. В ринге все может произойти. Я доволен, что проведу бой в том же месте, где потерял титул. Это мой шанс все исправить, все уравнять.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко победил Ричарда Комми на дуэли взглядов во время пресс-конференции.