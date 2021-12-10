Стало известно, что сказал Ломаченко во время дуэли взглядов с Комми. Видео

Украинец Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) рассмешил ганца Ричарда Комми (30-3-0, 27 KO) во время дуэли взглядов на пресс-конференции перед боем 11 декабря. Наш соотечественник вызвал позитивные эмоции у соперника своей улыбкой.

Соответствующее видео опубликовала промоутерская компания Top Rank, которая выступает организатором поединка в Нью-Йорке. Оба соперники проявили очень теплое отношение к друг другу, пожелав удачи в предстоящем году.

Видео дня

"Эта первая дуэль взглядов в моей карьере, когда мы улыбаемся друг другу", – сказал Ломаченко, глядя в глаза Комми. У представителя Ганы эти слова вызвали смех. "Ты крутой мужик", – заявил в ответ Ричард. После этого боксеры обнялись и разошлись.

"Дуэль взглядов – это серьезный момент. Но сегодня было забавно", – прокомментировал ситуацию украинский єкс-чемпион мира в трех весовых категориях.

Напомним, бой украинца и ганца состоится на арене Madison Square Garden. OBOZREVATEL проведет оноай-трансляцию боя Ломаченко – Комми. Начало – в 6:00 утра воскресенья, 12 декабря, по киевскому времени.

Как сообщал OBOZREVATEL, букмекеры назвали фаворита боя Василий Ломаченко – Ричард Комми.