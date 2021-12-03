Ломаченко – Комми: букмекеры назвали фаворита боя

Украинец Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) считается явным фаворитом поединка против Ричарда Комми (30-3, 27 KO). Бой состоится в субботу, 11 декабря, в американском Нью-Йорке.

Вечер бокса примет легендарная арена Madison Square Garden. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Ломаченко – Комми. Ориентировочное время начала – в 6:00 по киевскому времени в воскресенье, 12 декабря.

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Аналитики уже принимаются ставки на поединок. Победа Ломаченко оценивается котировкой 1,14. Показатели на успех боксера из Ганы достигают уровня 5,50. А на ничью можно поставить с коэффициентом 21,00.

При этом эксперты твердо уверены в том, что бой не продлиться положенные 12 раундов и завершится досрочно. Соответствующее событие оценивается индексом 1,31.

Отметим, что Ломаченко в последний раз выходил на ринг в июне нынешнего года, когда его соперником был японец Масайоши Накатани. Украинец остановил соперника в девятом раунде. До этого Василий проиграл американцу Теофимо Лопесу бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

В свою очередь Комми в феврале нокаутировал в шестом раунде Джексона Мартинеса из Доминиканской Республики.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко показал необычные тренировки во время подготовки к поединку против Ричарда Комми.

Обидчик украинца Теофимо Лопес проиграл Джорджу Камбсосу и потерял все чемпионские пояса.