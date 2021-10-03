Отец Фьюри показал причину, по которой Усика лишили досрочной победы. Видео

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Бокс
2 минуты
4,3 т.
Усик Джошуа

Отец и тренер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) заявил, что в бою против Энтони Джошуа Усика лишили досрочной победы. В качестве причины Джон Фьюри назвал белое полотенце, которым за десять секунд до финального гонга кто-то махал в углу британца. Из-за этого организаторы, испугавшись возможного решения команды Энтони сдаться, заранее остановили встречу.

Джон Фьюри

Фьюри-старший призвал всех посмотреть на рекорд и достижения Александра и отметил, что Украина может им только гордиться.

"Верю, что крымчанину следовало отдать досрочную победу, но в итоге все судьи присудили победу тому, кто ее заслужил. Александр показал решимость, волю к победе и победил в гостях. Усик провел бой на чужой территории. Победу надо было заработать, в то время, как Джошуа выступал дома", – сказал Фьюри в интервью Youtube-каналу Boxing Social.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, бой титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе между Усиком и Джошуа закончился победой украинца по очкам.

Усик станцевал гопак

После битвы появилась впечатляющая статистика боя. Также были опубликован лучшие моменты встречи.

Усик много раз попадал по сопернику

После объявления победителя Усик упал на колени, а после чего с флагом Украины исполнил свой фирменный гопак. Поздравить супруга в ринг вышла вышла и супруга Александра Катерина.

Усик бил и много двигался.

Через некоторое время Саша продемонстрировал своим поклонникам, как выглядит физиономия после двенадцати раундов боя с Энтони.

Джошуа много раз пропустил от Саши

Накануне Виталий Кличко ответил на вопрос, возможен ли реванш Усик – Джошуа в Киеве.

Усик – ДжошуаАлександр УсикЭнтони ДжошуаТайсон Фьюри