Отец Фьюри показал причину, по которой Усика лишили досрочной победы. Видео

Отец и тренер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) заявил, что в бою против Энтони Джошуа Усика лишили досрочной победы. В качестве причины Джон Фьюри назвал белое полотенце, которым за десять секунд до финального гонга кто-то махал в углу британца. Из-за этого организаторы, испугавшись возможного решения команды Энтони сдаться, заранее остановили встречу.

Фьюри-старший призвал всех посмотреть на рекорд и достижения Александра и отметил, что Украина может им только гордиться.

"Верю, что крымчанину следовало отдать досрочную победу, но в итоге все судьи присудили победу тому, кто ее заслужил. Александр показал решимость, волю к победе и победил в гостях. Усик провел бой на чужой территории. Победу надо было заработать, в то время, как Джошуа выступал дома", – сказал Фьюри в интервью Youtube-каналу Boxing Social.

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Как сообщал OBOZREVATEL, бой титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе между Усиком и Джошуа закончился победой украинца по очкам.

После битвы появилась впечатляющая статистика боя. Также были опубликован лучшие моменты встречи.

После объявления победителя Усик упал на колени, а после чего с флагом Украины исполнил свой фирменный гопак. Поздравить супруга в ринг вышла вышла и супруга Александра Катерина.

Через некоторое время Саша продемонстрировал своим поклонникам, как выглядит физиономия после двенадцати раундов боя с Энтони.

Накануне Виталий Кличко ответил на вопрос, возможен ли реванш Усик – Джошуа в Киеве.