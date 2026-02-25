Посмотрел видео непревзойдённого Бориса Лозовского, которое я бы назвал немного короче, чем автор, – "Когда мир сломался".

Видео дня

Прекрасный и глубокий нестандартный исторический анализ ["демократической" деградации Запада] – даже жаль, что не мой собственный.

В частности (как бы походя) – очень интересный взгляд на Пражскую весну: что это был [ещё и] протест новых левых против левых формальных.

И вдруг в конце делается вывод [впрочем, далее жёсткие формулировки - уже мои], который, фактически увязывая именно дикарскую идею DEI с избранием Трампа на второй срок (что тоже, безусловно, верно, ведь причинно-следственная связь тут бесспорна!), нежданно заканчивается весьма странным - как по мне - комментарием, что "к чему-то хорошему" это, мол, не приведёт.

Да, я согласен с тем, что массовая общественная идиотия наконец с огромным опозданием - лет на 60 - вызвала борьбу с ней и её последствиями.

Но я не согласен с тем, что сразу же вынужден слышать:

НЕИЗВЕСТНО ПОЧЕМУ, НО ЭТО ОЧЕНЬ ПЛОХО, ПРОТИВОСТОЯТЬ ИДИОТАМ КРАЙНЕ ОПАСНО, ЭТО РАЗРУШИТ НОВЫЙ УСТОЯВШИЙСЯ МИР!!!

Так что в данном контексте - о "послетрамповых" временах.

Axios со ссылкой на несколько источников пишет, что Трамп сосредоточен на своем преемнике и считает, что "лучших носителей его стандарта, чем Вэнс и Рубио, не существует".

"Вэнс-Рубио – это мечта президента на выборах 2028 года, и, чтобы было понятно, Вэнс будет первым в списке", – сказал советник Трампа.

У Вэнса есть политические консультанты, которые, если он выдвинет свою кандидатуру, будут основой президентской кампании 2028 года. Рубио не имеет таких ресурсов – и дал понять, что он не против, чтобы Вэнс стал кандидатом.

Согласно предварительным опросам по праймериз Республиканской партии 2028 года, Вэнс значительно опережает Рубио и любого другого республиканца.

Так вот, если Вэнс поруководит Соединёнными Штатами в течение двух сроков подряд сразу после Трампа (2029-2037), ему в это время будет 44-52 года, и если последующие после этого два срока (2037-2045) руководить страной станет уже Рубио, ему будет соответственно 65-73. Прекрасный возраст у обоих!

Кстати, Рубио может к тому времени баллотироваться хоть от "обновлённых демократов", ведь в Штатах после Трампа Демократической партии в таком паскудном виде, как во времена Обамы и Байдена, уже, понятно, не будет: Америка окажется другой.

В 60-е "демократический мир" во главе с США сломался. Сейчас понемногу начал выздоравливать. Всерьёз и надолго. Не стоит ему мешать. Иначе китайцы с их узким взглядом на мир и дурной мордор его сокрушат и раздавят.