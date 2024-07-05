'Он особый чемпион': в России призвали Усика завершить карьеру

Известный российский журналист и обозреватель бокса Александр Беленький выразил уверенность в том, что Александру Усику (22-0, 14 КО) пришло время завершать карьеру. Представитель СМИ, который осудил военную агрессию РФ в отношении Украины, отметил, что наш соотечественник победой над Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО) ознаменовал супертяжелый вес своей эпохой.

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Об этом Беленький заявил в интервью YouTube-каналу "Студия бокса Виктора Ялымова". По словам россиянина, Усик прочно вошел в историю бокса и может смело вешать перчатки на гвоздь, учитывая то, что сейчас ему 37 лет.

"Ему пора завершать карьеру. В следующем году Усику будет 38 лет. Я не смотрю пока на сменщиков, которые придут после него. Для меня сейчас Усик, его время, его эпоха. За несколько последних лет он написал свою эпоху. Он особый чемпион. Так что Усик – чемпион, на этом и закончим", – сказал Беленький.

Напомним, что Фьюри и Усик проведут реванш 21 декабря. Уже известны фантастические призовые за второй поединок боксеров. Две недели назад наш соотечественник отказался от пояса Международной федерации бокса (IBF) и лишился звание абсолютного чемпиона мира.

Позже стало известно, что IBF не оставила выбора Усику. Эта ситуация возмутила главу Абсолютного бойцовского чемпионата (IBF) Дану Уайта.

Также украинец Александр огласил свой радикальный план на продолжение карьеры после реванша с Тайсоном. Усик назвал самый сложный момент боя с британцем. Также наш боксер откровенно высказался о своем сопернике.

Как сообщал OBOZ.UA, британские СМИ заявили о том, что в мировом боксе разворачивается настоящая война из-за титула Александра Усика. Также с украинца сняли отстранение от бокса.

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