УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

"Он особый чемпион": в России призвали Усика завершить карьеру

Александр Чеканов
Бокс
2 минуты
534
'Он особый чемпион': в России призвали Усика завершить карьеру

Известный российский журналист и обозреватель бокса Александр Беленький выразил уверенность в том, что  Александру Усику (22-0, 14 КО) пришло время завершать карьеру. Представитель СМИ, который осудил военную агрессию РФ в отношении Украины, отметил, что наш соотечественник победой над Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО) ознаменовал супертяжелый вес своей эпохой.

Видео дня

Об этом Беленький заявил в интервью YouTube-каналу "Студия бокса Виктора Ялымова". По словам россиянина, Усик прочно вошел в историю бокса и может смело вешать перчатки на гвоздь, учитывая то, что сейчас ему 37 лет.

"Он особый чемпион": в России призвали Усика завершить карьеру
"Он особый чемпион": в России призвали Усика завершить карьеру

"Ему пора завершать карьеру. В следующем году Усику будет 38 лет. Я не смотрю пока на сменщиков, которые придут после него. Для меня сейчас Усик, его время, его эпоха. За несколько последних лет он написал свою эпоху. Он особый чемпион. Так что Усик – чемпион, на этом и закончим", – сказал Беленький.

"Он особый чемпион": в России призвали Усика завершить карьеру

Напомним, что Фьюри и Усик проведут реванш 21 декабря. Уже известны фантастические призовые за второй поединок боксеров. Две недели назад наш соотечественник отказался от пояса Международной федерации бокса (IBF) и лишился звание абсолютного чемпиона мира.

"Он особый чемпион": в России призвали Усика завершить карьеру

Позже стало известно, что IBF не оставила выбора Усику. Эта ситуация возмутила главу Абсолютного бойцовского чемпионата (IBF) Дану Уайта.

"Он особый чемпион": в России призвали Усика завершить карьеру
"Он особый чемпион": в России призвали Усика завершить карьеру

Также украинец Александр огласил свой радикальный план на продолжение карьеры после реванша с Тайсоном. Усик назвал самый сложный момент боя с британцем. Также наш боксер откровенно высказался о своем сопернике.

"Он особый чемпион": в России призвали Усика завершить карьеру

Как сообщал OBOZ.UA, британские СМИ заявили о том, что в мировом боксе разворачивается настоящая война из-за титула Александра Усика. Также с украинца сняли отстранение от бокса.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!