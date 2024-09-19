'Он на дне': легенда бокса Леннокс Льюис высказался о реванше Усик – Фьюри

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис с нетерпением ожидает реванша Александра Усика (22-0, 14 КО) и Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО). Легенда бокса признался, что ему трудно сделать однозначный прогноз на поединок, однако его соотечественник будет пытаться исправить ошибки, которые он допусти в бою 18 мая.

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Об этом Льюис заявил в интервью iFL TV, пишет портал secondsout.com. По убеждению британского экс-чемпиона, Усик полностью превосходит соперника в психологии, однако Фьюри уже бывал в разбитом состоянии после победы над Владимиром Кличко, однако сумел вернуться на вершину.

"Тайсон – парень, который то поднимается, то опускается. Я думаю, он пересмотрит бой и поймет, что есть пара вещей, которые он должен исправить. И он это сделает.. Усик – великий боец, у него отличная психология, его страна воюет, поэтому, когда они будут драться, он будет, как настоящий воин. Это будет серьезный бой, и я не могу дождаться, чтобы увидеть его. Фьюри знает, что ему нужно делать. Он был на дне, он был на вершине, сейчас он на дне, и он знает, что ему нужно сделать, чтобы подняться на вершину", – сказал Льюис.

Напомним, что в первом поединке Усик победил Фьюри раздельным решением судей – 114:113, 113:114, 115:112 – и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Через месяц после боя, 18 мая, украинец был вынужден отказаться от пояса Международной федерации бокса (IBF), за который подерутся Энтони Джошуа (26-3, 23 КО) и Даниель Дюбуа (21-2, 20 КО).

До этого Александр категорично высказался о том, что случится, если Тайсон попытается сорвать реванш. Он также поделился ожиданиями от второго боя с Фьюри и ответил на обвинения в мошенничестве во время боя 18 мая. Кроме того, Александр рассказал, чему научился в этом поединке.

Легендарный Владимир Кличко поделился своими ожиданиями от реванша Усика и Фьюри. А экс-чемпион Амир Хан не согласился с прогнозами на повторный бой боксеров. Кроме того, россиянин Александр Поветкин приписал РФ успехи нашего соотечественника.

В свою очередь российский тренер по боксу Андрей Ивичук назвал Тайсона победителем будущего реванша с Александром. А сам украинец назвал единственного боксера, с которым ему интересно подраться после второго боя с британцем.

Как сообщал OBOZ.UA, Энтони Джошуа ответил на вопрос, кого бы хотел видеть победителем реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

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